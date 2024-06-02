Foreign Policy: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине

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У России достаточно возможностей и инструментов для того, чтобы эффективно ответить на попытки эскалации на Украине, не прибегая к использованию ядерного оружия. США не должны питать иллюзий относительно своей безнаказанности после одобрения ударов по России западным оружием.
Об этом заявила колумнист издания Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд. По его мнению, Москва сможет дать отпор даже не втягиваясь в масштабное противостояние с НАТО.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что Украина не сможет себя защитить, если не разрешить ей наносить удары по территории России западным оружием.
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«Вашингтон в своих военных целях никак не хочет спуститься с небес на землю. У России достаточно вариантов для ассиметричного ответа без применения тактического ядерного оружия», — заявила аналитик.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что Украина не сможет себя защитить, если не разрешить ей наносить удары по территории России западным оружием.
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Александр Бойцов