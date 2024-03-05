Названо американское оружие, приготовленное для массового удара по России

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Военный эксперт Владимир Прохватилов назвал вид вооружений, которым располагает армия США для возможного нанесения массированного удара по территории России. По его словам, это четыре подводные лодки класса «Огайо».
Прохватилов также считает, что в случае конфликта с Россией войска НАТО с первых секунд будут применять не только тактическое ядерное оружие, но и другие виды вооружений. В том числе альянс может использовать стратегические ракетоносцы B-52 и B-1B, заключил военный специалист.
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Александр Бойцов