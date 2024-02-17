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WSJ: США готовятся отправить Израилю вооружение, включая бомбы

17 февраля 2024, 09:47
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация президента США Джо Байдена готовится поставить Израилю партию оружия, в том числе и бомбы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что такое решение администрации президента было принято на фоне того, что США пытаются добиться прекращения боевых действий в секторе Газа.

По данным газеты, Израиль получит порядка тысячи бомб, комплекты высокоточного наведения и взрыватели для бомб на общую сумму, превышающую несколько десятков миллионов долларов.


В настоящее время сделка находится на рассмотрении в администрации США. Если она будет утверждена, то необходимо будет получить одобрение от Конгресса США.

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#сша
#израиль
#вооружение
#поставки
#конфликт
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Медведев: соглашение Германии и Украины – альянс нацистов и бандеровцев
17 февраля 2024, 10:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Двустороннее соглашение Украины и Германии о гарантиях безопасности – это новый альянс бандеровцев и нацистов. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Также он подчеркнул, чт в таком альянсе нет ничего нового, поскольку всё «новое — хорошо забытое старое».

В завершение своего поста Медведев упомянул лозунг немецких нацистов, который перекликается с лозунгом, внесённым российским Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем и другими партнёрами Киева.

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#дмитрий медведев
#германия
#украина
#соглашение
#политика
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Минобороны Венгрии признало, что Запад ведёт войну против России
Глава МО Венгрии Салай-Бобровницки: Запад ведёт войну против РФ на Украине
17 февраля 2024, 10:33

Фото: iStock/Ruma Aktar

Западные страны воюют с Россией на Украине, используя западное же вооружение и средства из бюджета западных стран. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в ходе «Форума лидеров венгерского бизнеса – 24» в пятницу, 16 февраля.
Глава минобороны подчеркнул, что у него складывается ощущение, будто текущий конфликт никогда не завершится.

Салай-Бобровницки признал, что «Мы, Запад, ведём войну». При этом то вооружение, которое поставляется украинской армии, не адаптировано под конфликт, который сейчас разворачивается на Украине.

Вместе с тем накануне стало известно, что Германия готовит новый пакет военной помощи для Украину на сумму 1,1 миллиард евро.

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#россия
#венгрия
#сша
#евросоюз
#война
#конфликт
#украина
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Маск согласился, что США и ЕС препятствуют мирным переговорам по Украине
17 февраля 2024, 09:33

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с постом издания Wall Street Silver в соцсети Х о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
В этом посте говорилось, что США и Евросоюз, продолжая финансировать украинскую армию, ставят преграду для начала мирных переговоров России и Украины.

Маск написал в комментариях, что это суждение верно.

Кроме того, предприниматель поддержал мысль о том, что целью России является исключительно желание оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины. При этом у ВСУ не хватит ни человеческих ресурсов, ни вооружения для возвращения этих территорий.

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#переговоры
#сша
#евросоюз
#украина
#россия
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Шольц ужаснулся последствиям победы Путина на Украине
Шольц: победа Путина на Украине приведёт к дорогостоящим последствиям для ЕС
17 февраля 2024, 09:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Победа президента России Владимира Путина в украинском конфликте приведёт к серьёзным последствиям для Евросоюза. Об этом в соцсети Х заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, эти последствия обойдутся Евросоюзу дороже, чем вся оказанная помощь Украине.

Этим заявлением Шольц попытался оправдать финансовые сложности, которые возникли из-за поддержки Киева.

Под постом канцлера появилось много комментариев от жителей ЕС, которые призывали немедленно завершить конфликт. Они писали, что последствия от действий политиков ЕС уже сильно сказываются на простом населении, они становятся обременительными.

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#евросоюз
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#конфликт
#финансирование
#владимир путин
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Илон Маск обвинил власть США в цензуре и преследовании
Общественность США даже не осознает, какой мощью обладает американская цензура
17 февраля 2024, 02:47

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал он на странице в X.
Тем самым миллиардер прокомментировал слова американского предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего, что он рад жить в США, потому что в этой стране «у него есть свобода слова и свобода от политических преследований», несмотря на то, что, «демократы каждый день пытается подорвать эти права».

Ранее Илон Маск был возмущен попыткой заблокировать интервью Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном. Он назвал произошедшее цензурой на уровне безумия.

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#сша
#илон маск
#политика
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На Западе подвергли критике обвинения России в геноциде
Журналист Роуз осудил обвинения в адрес России
17 февраля 2024, 02:13

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ирландский журналист Чей Боуз высказался об обвинениях России в том, что она устраивает геноцид на Украине. Он прокомментировал этот вопрос на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что семья украинского военного командира Александра Сырского, проживая в России, не подвергается нападкам.

Боуз также напомнил, что украинский язык в России не запрещен, граждане Украины могут свободно въезжать в страну и никто не накладывает на них ограничений и не преследует. Журналист задается вопросом, почему Украина не объявила войну России, несмотря на риторику киевского режима.

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#сша
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#политика
#украина
#всу
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NYT: Израиль виновен во взрывах на иранском газопроводе
Западные чиновники обвини Израиль в атаках на газопровод в Иране
17 февраля 2024, 01:46

Фото: РИА Новости

Израиль, возможно, тайно атаковал два иранских газопровода в среду, 14 февраля. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега.
По мнению одного из неназванных чиновников, атака носит исключительно символический характер, поскольку Ирану не составит труда отремонтировать газопровод. В то же время ущерб гражданскому населению был относительно невелик.

Собеседник считает, что таким образом Израиль показал, что у него есть возможность нанести ущерб Ирану в случае эскалации конфликта или его распространения на ближневосточный регион.

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#сша
#израиль
#иран
#газопровод
#политика
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Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ снимков, на которых он толще
Дональд Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ снимков, на которых он толще
17 февраля 2024, 01:28

Фото: state.gov

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил враждебные к нему СМИ в использовании искусственного интеллекта для создания фотографий, на которых он выглядит полнее, чем на самом деле.
Трамп выложил в социальной сети Truth Social отредактированное изображение, а рядом предоставил три других, которые, по его мнению, более точно отражают его физические параметры.

«Фейк-ньюз использовали искусственный интеллект для создания изображения вверху слева. Это бессовестные люди, но все это уже давно известно. На других фотографиях я бью по мячам во время игры в гольф сегодня, чтобы показать разницу», — отметил Трамп.
На первом изображении четко виден объемный живот бывшего президента, в то время как на остальных снимках политик выглядит значительно стройнее.

Этот пост появился вскоре после того, как Трамп проиграл гражданское дело о мошенничестве в Нью-Йорке, где суд обязал его заплатить 350 миллионов долларов и на три года запретил занимать руководящие должности в местных компаниях.

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Франция поможет Украине в борьбе с манипуляцией информацией
Париж поможет Киеву противодействовать манипуляции информацией
17 февраля 2024, 00:52

Фото: РИА Новости

«Франция поможет Украине присоединиться к коллективным инструментам по противодействию иностранному вмешательству и манипуляции информацией», – подчеркивается в тексте соглашения, опубликованном пресс-службой Елисейского дворца.
В документе утверждается, что стороны будут осуществлять обмен опытом и работать над формированием совместных программ в области информации.

В соглашении говорится, что «Россия продолжает манипулировать информацией», вследствие чего «стороны будут продолжать поддерживать усилия друг друга по противодействию российскому цифровому вмешательству, манипулированию информацией и пропаганде глобальном уровне».

Соглашение было подписано 16 февраля президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита украинского лидера в Париж. Срок действия документа – 10 лет.

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