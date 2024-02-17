WSJ: США готовятся отправить Израилю вооружение, включая бомбы

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Администрация президента США Джо Байдена готовится поставить Израилю партию оружия, в том числе и бомбы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что такое решение администрации президента было принято на фоне того, что США пытаются добиться прекращения боевых действий в секторе Газа.
По данным газеты, Израиль получит порядка тысячи бомб, комплекты высокоточного наведения и взрыватели для бомб на общую сумму, превышающую несколько десятков миллионов долларов.
В настоящее время сделка находится на рассмотрении в администрации США. Если она будет утверждена, то необходимо будет получить одобрение от Конгресса США.
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По данным газеты, Израиль получит порядка тысячи бомб, комплекты высокоточного наведения и взрыватели для бомб на общую сумму, превышающую несколько десятков миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова