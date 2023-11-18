Названо число погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе

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При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа погибли 200 человек.
Al Jazeera сообщает, что школа «Аль-Фахуру» оказалась под обстрелом ЦАХАЛ. Сообщается, что не в первый раз Израиль атаковал данную школу. В начале ноября во время удара по учреждению скончались минимум 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.
Сообщалось, что силы ЦАХАЛ нашли десятки минометных снарядов — члены палестинского движения ХАМАС вносили их в детский сад на севере Газы. Боеприпасы видели и в начальной школе.
Напомним, Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в ходе объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». В скором времени военнослужащие организации вступили в приграничные районы на юге.
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Сообщалось, что силы ЦАХАЛ нашли десятки минометных снарядов — члены палестинского движения ХАМАС вносили их в детский сад на севере Газы. Боеприпасы видели и в начальной школе.
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Мария Фирсова