NBC: Демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву

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В США Демократическая и Республиканская партии провалили переговоры, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса американского президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Тайваня и Израиля. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что предыдущие попытки политических оппонентов договориться закончились «глубокими разногласиями». Демократы осознают, что республиканцы не хотят идти на компромисс, рассказал один из близких к обсуждениям собеседников NBC News.
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Диана Аванесян