Если делегация из России примет участие во втором возможном саммите мира по украинскому конфликту, то лидер киевского режима Владимир Зеленский получит от России новую карту Украины. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.