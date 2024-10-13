«Не будите зверя!»: Медведев ответил на угрозы польского генерала Анджейчака

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание бывшего начальника Генштаба Польши Раймунда Анджейчака о возможности удара по Санкт-Петербургу. Политик между делом напомнил вояке о многочисленных разделах его родины.
Ранее западные СМИ писали, что генерал пригрозил ракетным ударом по Санкт-Петербургу в случае гипотетического нападения России на государства Прибалтики, например, на Литву.
Медведев с едкой иронией отреагировал на заявление польского военного, презрительно назвав его «храбрым пшеком». Он напомнил о многочисленных разделах Речи Посполитой и предложил генералу вспомнить, что Польша многие годы была частью Российской Империи. Также политик рекомендовал «отставному дураку» Анджейчаку «не будить зверя».
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Медведев с едкой иронией отреагировал на заявление польского военного, презрительно назвав его «храбрым пшеком». Он напомнил о многочисленных разделах Речи Посполитой и предложил генералу вспомнить, что Польша многие годы была частью Российской Империи. Также политик рекомендовал «отставному дураку» Анджейчаку «не будить зверя».
«Соскучился?» — спросил Медведев, намекая поляку на российский протекторат.
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Александр Бойцов