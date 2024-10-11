В Госдуме назвали угрозу Польши атаки Петербурга провокацией

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман обвинил Владимира Зеленского в том, что он своей бурной деятельностью лишь изображает из себя сторонника мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя на самом деле таковым он не является.