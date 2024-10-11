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Угроза бывшего главы генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака напасть на Санкт-Петербург, если российские войска перейдут литовскую границу, является провокацией и проявлением русофобской политики, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швиткин сделал это заявление в беседе с «Известиями».
Ранее польский политик отметил, что Варшава закупила 900 ракет дальностью 800 км для использования в случае возможной войны с Россией. Анжейчак добавил, что конфликт на Украине дал соседним странам время подготовиться к столкновению с Россией.
Швыткин подчеркнул, что западные политики должны изменить свою риторику, чтобы построить новый многополярный мир, учитывающий интересы всех стран.
Ранее 14 стран Североатлантического альянса во главе с Польшей и Эстонией значительно увеличили свои расходы на оборону до рекордных уровней в ответ на успехи России на Украине. Суммарные расходы стран, входящих в «восточный фланг» НАТО, сейчас составляют более 70 миллиардов долларов.
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Швыткин подчеркнул, что западные политики должны изменить свою риторику, чтобы построить новый многополярный мир, учитывающий интересы всех стран.
Ранее 14 стран Североатлантического альянса во главе с Польшей и Эстонией значительно увеличили свои расходы на оборону до рекордных уровней в ответ на успехи России на Украине. Суммарные расходы стран, входящих в «восточный фланг» НАТО, сейчас составляют более 70 миллиардов долларов.
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Александр Климов