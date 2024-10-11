Польша и Прибалтика задумались о наступлении на Санкт-Петербург

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Военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с РФ. Об этом информирует Bild.
По словам советника президента Литвы по нацбезопасности Кястутиса Будриса, после завершения спецоперации на Украине Россия может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Он выразил мнение, что российскую сторону поддержит Белоруссия.
Начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак предупредил, что при подобном развитии событий последует незамедлительный ответ. Он также призвал европейские страны «взять инициативу в свои руки».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак предупредил, что при подобном развитии событий последует незамедлительный ответ. Он также призвал европейские страны «взять инициативу в свои руки».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова