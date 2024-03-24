«Не могу согласовать общую версию»: Захарова – о словах США и Украины по поводу теракта

Фото: Пресс-служба МИД России
Украина и США не смогли прийти к единому мнению о том, кто несет ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Белый дом возлагает ответственность за трагедию на «Исламское государство»*, а Киев утверждает, что к этому причастна Россия. По словам дипломата, американская и украинская стороны запутались.
Ранее США о решительном осуждении теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
«Даже не могут согласовать общую версию», – указала она.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
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Байден отказался звонить Путину на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Александр Климов