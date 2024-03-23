Бастрыкин поручил наградить принявших участие в спасении граждан в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти людей, которые принимали участие в спасении мирных жителей во время теракта в красногорском «Крокусе», сообщается в Telegram-канале ведомства.
«При расследовании ... особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан», – говорится в сообщении.
Поясняется, что это необходимо для рассмотрения вопроса о награждении ведомственными наградами.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов