Киевский режим за полтора часа уговорил военное руководство США разрешить наносить удары по территории РФ американским оружием. Об этом пишет издание The Washington Post. Уточняется, что в середине мая российские войска продвигались под Харьковом, а Киеву «было нечего терять». В переговорах по видеосвязи с Украиной участвовали глава Пентагона Ллойд Остин и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Президент США Джо Байден согласился с доводами Украины и своих подчиненных, однако согласование всех моментов и оформление документов могло занять еще две недели. Однако в игру вступил госсекретарь Энтони Блинкен, который вернулся с Украины, настояв, что ситуация там слишком серьезная для дальнейшего промедления. Белый дом разработал новые правила использования вооружений Украиной за выходные, затем их обсудил кабмин США, и они вступили в силу уже 30 мая.
После указанных событий президент России Владимир Путин посоветовал странам альянса «отдавать себе отчет, с чем они играют».
О российском наступлении под Харьковом действующий на тот момент президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 мая. Всего с момента просьбы Украины разрешить бить по России до разрешения США прошло 17 дней.
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«Это, конечно, не молниеносная скорость. Если это является приоритетом, это можно было бы сделать через день или два после согласия президента. Если это приоритет, вы должны это делать», – отмечал экс-посол США на Украине Джон Хербст.
После указанных событий президент России Владимир Путин посоветовал странам альянса «отдавать себе отчет, с чем они играют».
О российском наступлении под Харьковом действующий на тот момент президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 мая. Всего с момента просьбы Украины разрешить бить по России до разрешения США прошло 17 дней.
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Никита Кротов