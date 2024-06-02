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«Не молниеносная скорость»: сколько Украина добивалась разрешения США бить по РФ

WP: Украина добилась разрешения США бить по РФ за 17 дней
02 июня 2024, 17:22

Киевский режим за полтора часа уговорил военное руководство США разрешить наносить удары по территории РФ американским оружием. Об этом пишет издание The Washington Post. Уточняется, что в середине мая российские войска продвигались под Харьковом, а Киеву «было нечего терять». В переговорах по видеосвязи с Украиной участвовали глава Пентагона Ллойд Остин и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Президент США Джо Байден согласился с доводами Украины и своих подчиненных, однако согласование всех моментов и оформление документов могло занять еще две недели. Однако в игру вступил госсекретарь Энтони Блинкен, который вернулся с Украины, настояв, что ситуация там слишком серьезная для дальнейшего промедления. Белый дом разработал новые правила использования вооружений Украиной за выходные, затем их обсудил кабмин США, и они вступили в силу уже 30 мая.

«Это, конечно, не молниеносная скорость. Если это является приоритетом, это можно было бы сделать через день или два после согласия президента. Если это приоритет, вы должны это делать», – отмечал экс-посол США на Украине Джон Хербст.



После указанных событий президент России Владимир Путин посоветовал странам альянса «отдавать себе отчет, с чем они играют».

О российском наступлении под Харьковом действующий на тот момент президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 мая. Всего с момента просьбы Украины разрешить бить по России до разрешения США прошло 17 дней.

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#новости
В Белом доме раскрыли цели ударов ВСУ вглубь России
Кирби: огневые позиции и логистический базы являются целями ударов ВСУ вглубь РФ
02 июня 2024, 18:29

Фото: iStock/lucky-photographer

Целями украинских ударов американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.
Он подчеркнул, что киевские власти запросили ограниченное разрешение на использование поставляемого США оружия для нанесения ударов по угрозам внутри границы России.

Ранее президент США Джо Байден снял ограничения на использование Украиной американского оружия для борьбы с целями на территории России, которые угрожают Харьковской области. При этом ВСУ по-прежнему запрещено использовать дальнобойное оружие, такое как оперативно-тактические ракеты ATACMS, для ударов вглубь России.

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#сша
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#всу
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Белый дом: Байден не желает стать ответственным за начало третьей мировой войны
02 июня 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Jon Rehg

США не стремятся к конфликту с Россией и другими ядерными державами. Американский президент Джозеф Байден вовсе не стремится быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В интервью телекомпании АВС, отвечая на вопрос, быть втянутым в украинский конфликт после разрешения ВСУ наносить удары по территории РФ с использованием западного оружия, чиновник ответил, что Байден и его администрация не хочет развязывать третью мировую войну и вступать в противостояние с ядерными державами.

Кирби уточнил, что Соединённые Штаты позволили Киеву наносить удары по военным объектам, артиллерийским позициям и перевалочным базам, которые Россия использует в качестве своеобразной буферной зоны.

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Мальдивы запретят въезжать в страну по паспортам Израиля
Глава МВД Ихусан: Мальдивы запретят въезжать в страну по израильским паспортам
02 июня 2024, 18:17

Фото: iStock/Aaftab Sheikh

Правительство Мальдив приняло решение запретить въезжать в страну по паспортам Израиля. Об этом сообщает издание Sun, ссылаясь на министра внутренних дел островного государства Али Ихусана.
Отмечается, что кабмин внесён поправки в законодательство.

Такое решение было принято властями Мальдив в связи с недовольством по поводу атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа.

Ихусан подчеркнул, что для ускорения принятия решения был создан специальный комитет, в который вошли глава МВД, генпрокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.

Кроме того, кабмин в ближайшее время назначит специального посланника президента, который исследует нужды Палестины, чтобы затем Мальдивы оказали поддержку стране. Уже известно, что островное государство соберёт средства для помощи палестинским беженцам через Ближневосточное агентство ООН. Также Мальдивы намерены провести переговоры с мусульманскими странами для ускорения решения конфликта.

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#политика
#конфликт
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«Я положу этому конец»: Трамп вновь заявил о плане по решению конфликта на Украине
Fox News: Трамп вновь заявил о плане по решению украинского конфликта
02 июня 2024, 18:15

Фото: Сайт Кремля

Конкретный план по урегулированию украинского конфликта есть у бывшего президента США Дональда Трампа, политик знает, как осуществить его. Об этом сообщили журналисты американского телеканала Fox News.
«У меня есть конкретный план, как с этим покончить. Я не могу сказать вам деталей <…>, но я положу этому конец», – сказал Трамп в интервью.

Он добавил, что готов урегулировать конфликт на Украине, если переизберется на пост главы Белого дома. Перед этим Трамп делал такие заявления, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вопрос не настолько простой, чтобы решить его быстро.

Ранее Трамп сделал агрессивное заявление. Политик сказал, что бомбил бы Москву с Пекином, если бы был президентом США на момент начала боевых действий на Украине.

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#мир
#сша
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#война
#спецоперация
#россия
#дональд трамп
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Умер Анатолий Потапов, работавший замглавы МИД РФ в начале 2000-х
02 июня 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

На 82-м году жизни умер экс-замглавы российского МИДа в начале «нулевых» Анатолий Потапов. Об этом сообщила в Telegram-канале дипломат Мария Захарова.
«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Алексеевича Рогачева взялся за дело. Потом, спустя годы, мы стали коллегами», – гласит публикация.

В заключение официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отозвалась о Потапове, как о профессионале своего дела, надежном товарище и хорошем человеке.

Анатолий Потапов занимал различные должности. В частности, он работал в администрации президента, был послом РФ в Болгарии и замминистра по делам СНГ.

По словам действующей главы диппредставительства в республике Элеоноры Митрофановой, Потапов сохранил добрые отношения народов двух стран, а 2008 год был объявлен при содействии Потапова Годом России в Болгарии. Попрощаются с Анатолием Потаповым в траурном зале ЦКБ во вторник, 4 июня.

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#новости
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Трамп заявил, что готов к тюремному сроку в случае обвинительного приговора
02 июня 2024, 17:45

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае вынесения такого решения судьёй по делу о фальсификации деловой документации. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что допускает такое развитие событий. И в случае назначения наказания в виде домашнего ареста или заключения под стражу согласится с решением судьи.

Ранее жюри присяжных обвинило Трампа по всем 34 пунктам дела о фальсификации документации. Он имеет право обжаловать это решение, которое не повлияет на его участие в выборах президента. Приговор по делу будет озвучен 11 июля. Тогда Трамп станет первым экс-президентом США, осуждённым по уголовному делу.

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#сша
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Во Франции обеспокоены продолжающимися приготовлениями к войне с Россией
02 июня 2024, 17:34

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Необходимо немедленно остановить набирающую обороты подготовку войны против России. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) он напомнил о новости, которую озвучил министр иностранных дел Венгрии, об «обязательном европейском призыве», подчеркнув, что эта новость прекрасно подтверждается с каждым днём. В качестве примера Филиппо привёл слова близкого к правительству немецкого политика, который призвал к «мобилизации 900 тысяч резервистов Германии против России».

Французский политик назвал такие выступления настоящей подготовкой к мировой войне. Он подчеркнул, что он и его сторонники не собираются сдаваться. Филиппо пообещал всеми силами продолжать бороться за мир и не допустить, чтобы французскую молодёжь втянули в третью мировую войну.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчёркивал, что Россия не собирается нападать на Польшу, страны Балтии или любые другие государства НАТО. Западные же политики продолжают пугать свои народы «российской угрозой», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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#франция
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Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите по Украине в Швейцарии
02 июня 2024, 17:03

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия не собирается принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на нём представителей России. Об этом сообщило агентство DPA.
Отмечается, что 1 июня президент Украины Владимир Зеленский должен был приехать в Саудовскую Аравию, что заручиться поддержкой на предстоящей конференции, которая состоится 15-16 июня.

Однако после объявления страны о неучастии в саммите Зеленский отложил свой визит. Возможно, украинский президент всё же посетит Саудовскую Аравию, но уже после конференции.

Ранее в этот день Зеленский обрушился с критикой на Китай, который также отказался участвовать в саммите. Он заявил, что Пекин является инструментом в руках Владимира Путина.

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#швейцария
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#владимир зеленский
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Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты
02 июня 2024, 16:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства посетил Узбекистан с рабочим визитом 26-28 мая.

В ходе церемонии официальной встречи перед переговорами с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым Путин отдельно поблагодарил министра сельского хозяйства за вкусные фрукты, которые выращивают в Узбекистане.

Абдурахмонов в интервью для программы сказал, что такая оценка российского лидера является большой ответственностью. А также указал на необходимость расширения рынка плодово-овощной продукции из Узбекистана в России.

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#узбекистан
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#фрукты
#минсельхоз
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