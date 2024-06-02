Зеленский «засветил» лица будущих пилотов истребителей F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл личности будущих лётчиков американских истребителей F-16, которые должны были остаться засекреченными.
По украинским СМИ разлетелись фотографии, где Зеленский пожимает руки лётчикам. Позднее выяснилось, что именно они сядут за штурвалы истребителей F-16.
Обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев убеждён, что это было сделано ради пиара.
А военкор ВГТРК Андрей Руденко добавил, что Украина тратит огромные средства и большое количество времени на обучение этих пилотов, которые являются «штучными экземплярами». А Зеленский, предоставив несколько кадров, показал российской стороне, на кого теперь открывать «охоту».
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Обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев убеждён, что это было сделано ради пиара.
А военкор ВГТРК Андрей Руденко добавил, что Украина тратит огромные средства и большое количество времени на обучение этих пилотов, которые являются «штучными экземплярами». А Зеленский, предоставив несколько кадров, показал российской стороне, на кого теперь открывать «охоту».
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Анастасия Чинкова