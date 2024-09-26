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Парламент рекомендовал Великобритании готовиться к нападению России

Палата лордов Великобритании призвала граждан готовиться к нападению России
26 сентября 2024, 15:46
Фото: istockphoto/nevenmn

Фото: istockphoto/nevenmn

Палат Лордов Великобритании рекомендовала гражданам готовиться к войне, а также увеличить оснащение и численность армии. Отчет опубликовали на сайте британского парламента 26 сентября.
В официальном отчете британского парламента много говорится об угрозе, которую якобы несет Россия странам НАТО, на фоне чего необходимо наращивать военную мощь и готовиться к обороне даже населению.
«Хотя размер (армии – ред.) не является единственным показателем, Комитет обеспокоен тем, что британская армия не может в ее нынешнем составе внести ожидаемый вклад в НАТО или выдержать длительный конфликт. Комитет призывает правительство решить проблемы с набором в армию, а также активизировать резервы, чтобы помочь нарастить ее численность», — говорится в рекомендациях Палаты лордов.



Также местные депутаты сообщают, что и оборонная промышленность Великобритании много лет не получала нужное финансирование, поэтому тоже не готова к конфликту.

Под темой российской угрозы, парламент предлагает вкладывать деньги в частные компании по производству и разработке военной техники. Кроме этого Великобритания должна укрепить союзы со странами глобального Юга. Вложиться в безопасность страны призывают и простых граждан.
«Национальная оборона — это не только обязанность военных. Правительство должно поощрять общественную вовлеченность и устойчивость», — резюмирует британский парламент.

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Аналитик Меркурис: Перед Зеленским закроются все двери из-за его поведения в США
26 сентября 2024, 14:35

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Оторванность украинского президента Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Таким образом эксперт прокомментировал «план победы», с которым глава киевского режима отправился в Соединённые Штаты. В своём блоге он назвал поведение Зеленского в рамках этого визита странным и вызывающим. По мнению Меркуриса, это закроет перед президентом Украины все двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира.

По словам аналитика, решение назвать свои предложения «планом победы» было для Киева крайне необдуманным шагом, так как никто в мире уже не верит в способность Украины одержать победу в конфликте. Даже в Белом доме признали, что этот план содержит лишь «переупакованную» просьбу о предоставлении большего количества помощи и разрешении наносить удары западными ракетами по территории России.

Этот визит Зеленского в США стал скорее дипломатической катастрофой, а не триумфом, как, вероятно, рассчитывал украинский президент, заключил Меркурис.

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#план
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Аналитик Денисов: визит Зеленского в США развивается не по его плану
26 сентября 2024, 14:07

Визит Владимира Зеленского в США развивается не по запланированному позитивному сценарию для Украины. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
«Здесь стоит отметить, что представители Республиканской партии в США возмущены тем, что Зеленский участвует в мероприятиях демократов, и вообще воспринимают это как вмешательство в избирательную кампанию», — рассказал Денисов в беседе с RT.

Он также отметил, что уже видны критические замечания касательно «мирного плана» Зеленского, который совсем не является новым, а представляет собой набор очередных пожеланий Украины.

Кроме того, Денисов добавил, встреча Зеленского с лидерами Республиканской партии крайне маловероятна.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США. Его визит уже обернулся целым рядом скандалов. Так, в воскресенье он побывал на заводе по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где сразу же запросил дополнительное количество снарядов для украинской армии.

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«Сигнал Западу»: В Кремле прокомментировали обновления ядерной доктрины
Песков: Обновление ядерной доктрины это сигнал недружественным странам
26 сентября 2024, 13:50

Фото: Сайт Кремля

Изменения ядерной доктрины России нужно расценивать, как предупреждение недружественным странам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это нужно считать определенным сигналом», — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать сигналом обновление ядерной доктрины.

Песков также добавил, что западные политики и внесения корректировок знали о ядерном потенциале России.

«Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ», — цитируют Пескова «Известия».

Ранее Песков сообщил, что указ Путина о внесении изменений в ядерную доктрину издадут по готовности.

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#ядерное оружие
#россия
#вооружение
#президент
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Евросоюз отказался давать Киеву коллективное разрешение на удары вглубь России
26 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/sinonimas

Снятие запрета на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России находится в ведении отдельных членов Евросоюза. Еврокомиссия не может давать советы или коллективную санкцию по данному вопросу.
Решение о том, смогут ли украинские войска использовать поставленное отдельными странами ЕС вооружение – это исключительная компетенция страны-поставщика, рассказал в беседе с «Известиями» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Напомним, что 19 сентября Европарламент принял резолюцию, призывают страны ЕС снять все ограничения на удары ВСУ вглубь территории России. Помимо прочего, в рамках этого документа, депутаты призвали государства ЕС выполнить своё обязательство от марта 2023 года по поставе Киеву миллиона боеприпасов и ускорить отправку различного оружия, в том числе ракет Taurus.

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Песков рассказал, когда будет издан указ Путина об изменениях в ядерной доктрине
Песков: указ Путина об изменениях ядерной доктрины выйдет по готовности
26 сентября 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Указ президента России Владимира Путина о внесении изменений в ядерную доктрину будет издан по готовности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В среду, 25 сентября, Путин провёл совещание, в ходе которого были затронуты вопросы ядерного сдерживания.

Ныне действующую редакцию доктрины утвердили в июне 2020 года. Ранее в Кремле заявили, что она нуждается в корректировке из-за глобальных политических изменений.

В ходе совещания Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность осуществления ядерного удара в случае получения достоверных сведений о массированном запуске в сторону РФ и пересечении границы страны средствами воздушно-космического нападения.

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СВР: Запад пытается фальсифицировать результаты расследования взрывов на СП
26 сентября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Версия подконтрольны США и Великобритании структур и средств массовой информации о том, что «Северные потоки» самостоятельно взорвали украинские экстремисты, уже навязана Германии в качестве основной. Однако она не выдерживает никакой критики.
Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В ведомстве заявили, что располагают надёжными сведениями о том, что накануне очередной годовщины взрывов на газопроводах США и Великобритания приняли решение о реализации дезинформационной кампании для прикрытия истинной цели диверсии и её организаторов.

По данным СВР, следственным органам Германии сфабрикованная версия навязана в качестве основной. Перед ними в ультимативной форме поставлена задача в ускоренном темпе завершить расследование терактов до конца года и списать всё на «ненавидящих Россию украинских экстремистов» и вывести из-под удара причастных к взрывам англосаксов.

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#взрывы
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Китай выразил готовность отправить Украине гумпомощь
Ван И: Китай готов отправить Украине гумпомощь в соответствии с её нуждами
26 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/Fotonen

Китай готов предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи в соответствии с её нуждами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам китайского министра, Пекин уделяет особое внимание предоставлению гуманитарной помощи Киеву. На сегодняшний день было отправлено уже четыре партии. Китай готов к дополнительным поставкам помощи в соответствии с потребностями Украины.

Также Ван И выразил надежду на то, что Киев продолжит обеспечивать безопасность граждан Китая и китайских учреждений, которые находятся в стране.

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#мид
#оон
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Зеленский на Западе зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги
Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные и астрологические услуги
26 сентября 2024, 12:21

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал за рубежом торговую марку ZELENSKYY, которая предлагает ряд услуг, включая похоронные и астрологические. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в октябре 2022 года украинский лидер зарегистрировал собственную товарную марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии. По данным документов, её можно использовать в странах Евросоюза, США, Канаде, Великобритании, Швейцарии, Китае, Молдавии, Грузии, Армении, Турции, Израиле и Японии.

Торговая марка ZELENSKYY может оказывать большое количество различных услуг. Но есть в их числе и нетривиальные: сервис астролога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно и проведение похоронных церемоний.

В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал марку в американском ведомстве по патентам и товарным маркам. По документам она предлагает услуги в сферах кинопроизводства, кроме создания рекламных роликов, публикации книг иных развлекательных областях.

Журналистам удалось выяснить, что марка действительно принадлежит президенту Украины. В регистрационных документах указаны его ФИО, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда (после 2022 года – проспект Владимира Ивасюка).

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В Раде заявили, что визит Зеленского в США обречён на провал
Депутат Рады Гончаренко*: визит Зеленского в США обречён на провал
26 сентября 2024, 12:07

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США рискует стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства главы государства в американскую избирательную кампанию. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста украинского посла в Вашингтоне за организацию его поездки на оружейный завод в Пенсильвании, назвав этот визит прямым вмешательством в проведение выборов президента США.

Гончаренко* назвал ситуацию плохой и критической, поскольку власти вновь попали в избирательную компанию, чего делать абсолютно нельзя. Если не состоятся встречи Зеленского с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, кандидатом в вице-президенты Джей-Ди Венсом и спикером Конгресса Джонсоном, то поездку лидера в США можно считать проваленной.

Также депутат указал на важность двухпартийной поддержки США. Если её не удастся добиться, то Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.

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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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