Парламент рекомендовал Великобритании готовиться к нападению России

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Палат Лордов Великобритании рекомендовала гражданам готовиться к войне, а также увеличить оснащение и численность армии. Отчет опубликовали на сайте британского парламента 26 сентября.
В официальном отчете британского парламента много говорится об угрозе, которую якобы несет Россия странам НАТО, на фоне чего необходимо наращивать военную мощь и готовиться к обороне даже населению.
Также местные депутаты сообщают, что и оборонная промышленность Великобритании много лет не получала нужное финансирование, поэтому тоже не готова к конфликту.
Под темой российской угрозы, парламент предлагает вкладывать деньги в частные компании по производству и разработке военной техники. Кроме этого Великобритания должна укрепить союзы со странами глобального Юга. Вложиться в безопасность страны призывают и простых граждан.
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«Хотя размер (армии – ред.) не является единственным показателем, Комитет обеспокоен тем, что британская армия не может в ее нынешнем составе внести ожидаемый вклад в НАТО или выдержать длительный конфликт. Комитет призывает правительство решить проблемы с набором в армию, а также активизировать резервы, чтобы помочь нарастить ее численность», — говорится в рекомендациях Палаты лордов.
Также местные депутаты сообщают, что и оборонная промышленность Великобритании много лет не получала нужное финансирование, поэтому тоже не готова к конфликту.
Под темой российской угрозы, парламент предлагает вкладывать деньги в частные компании по производству и разработке военной техники. Кроме этого Великобритания должна укрепить союзы со странами глобального Юга. Вложиться в безопасность страны призывают и простых граждан.
«Национальная оборона — это не только обязанность военных. Правительство должно поощрять общественную вовлеченность и устойчивость», — резюмирует британский парламент.
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Лия Мурадьян