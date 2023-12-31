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Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород «заранее спланированным актом терроризма»

31 декабря 2023, 01:18
Фото: МИД России

Фото: МИД России

Обстрел Белгорода украинскими военными является преднамеренным и заранее спланированным актом терроризма против мирных граждан, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на прошедшем заседании Совета Безопасности международной организации.
Киевский режим в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей, отметил дипломат. По его словам, «все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание».



Обстрелы мирных городов, заявил постпред России, свидетельствуют об агонии режима Зеленского, однако все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут неотвратимое наказание. Небензя также отметил, что чем больше Киев будет создавать угрозы России, тем жестче будет действовать Россия.


Москва при этом, как рассказал он, удивлена молчанием генсека ООН Антониу Гутерриша по совершенной Украиной атаке на Белгород.

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

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#оон
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#всу
#россия
#украина
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«Преступление бандеровских ублюдков»: Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду
Медведев назвал преступлением бандеровских ублюдков обстрел Белгорода
30 декабря 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Обстрел ВСУ Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, киевское руководство отдало приказ о совершении террористического акта на территории России, поскольку ВСУ не могут хоть как-то изменить своё критическое положение на фронте.

Медведев подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.

В субботу 30 декабря ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. В результате обстрела погибли 14 мирных жителя, среди которых трое детей. Ещё 108, числе которых 15 несовершеннолетних, пострадали.

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#дмитрий медведев
#обстрел
#всу
#белгород
#преступление
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Россия потребовала объяснений у Чехии за поставки вооружения Украине
Полянский: Россия потребовала участия Чехии в заседании СБ ООН по Белгороду
30 декабря 2023, 21:01

Фото: iStock/Konoplytska

Россия потребовала участия Чехии в заседании Совбеза ООН по теракту в Белгороде, чтобы страна объяснила поставки вооружения Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что Россия потребовала повести заседание Совбеза ООН, чтобы разобраться в ситцуации с обстрелом ВСУ Белгорода. Встреча состоится 30 декабря в 23:00 по мск.

Присутствие представителя Чехии необходимо для того, подчеркнул Полянский, чтобы объяснить поставки боеприпасов, от которых погибли мирные жители российского города.

В субботу украинские военные нанесли массированные удары по Белгороду. В результате террористической атаки погибли 14 россиян, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения, среди них 15 детей. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по трём статьям: о покушении на убийство, об убийстве, а также об умышленном повреждении и уничтожении имущества.

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#россия
#чехия
#оон
#поставки
#вооружение
#украина
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В США ответили на обвинения в причастности к теракту в Белгороде
Госдеп: США не поощряют атаки, подобные обстрелу ВСУ Белгорода
30 декабря 2023, 20:35

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не поощряют и не предоставляют возможности Украине для проведения атак, подобных теракту в Белгороде. Об этом РИА Новости сообщили в американском госдепартаменте.
Представитель ведомства отметил, что США дали ясно понять киевскому руководству, что подобные действия не поощряются.

В субботу украинские военные произвели террористическую атаку на Белгород, о чём сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов погибли 14 мирных жителей, в числе которых двое детей. Также получили ранения 108 человек, среди которых 15 детей.

В Минобороны РФ отметили, что такие действия украинской армии были отвлекающим манёвром, который должен был затмить их явные неудачи на фронте.

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#сша
#украина
#россия
#теракт
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту в Белгороде
Захарова: Совбез ООН займётся разбирательством удара ВСУ по Белгороду
30 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу теракта в Белгороде. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам Совет безопасности ООН будет детально разбираться в причинах и последствиях террористического акта, совершённого украинской армией в российском Белгороде.

В субботу ВСУ нанесли массированные удары по центру Белгорода, о чём сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По сообщениям МЧС РФ в результате атаки погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения разной степени тяжести. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, об убийстве и умышленном повреждении и уничтожении имущества.

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#мария захарова
#оон
#теракт
#всу
#украина
#белгород
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Основатель правящей партии Грузии Иванишвили сообщил о возвращении в политику
30 декабря 2023, 19:00

Фото: iStock/Diy13

Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил о возвращении в политику.
В 2012 году Иванишвили пришёл в политику, победив на выборах «Грузинской мечты» и став премьер-министром страны. Через год он подал в отставку и ушёл из политики, поскольку, по его словам, выполнил свою миссию и смог сменить власть. Затем в 2018 году он вновь вернулся в политику, поскольку «Грузинская мечта» оказалась на грани распада.

Спустя три года он вновь решил вернуться в политику. В настоящее время его главной миссией является восстановление оппозиции, поскольку у неё всегда была функция контроля правящей партии Грузии.

По словам Иванишвили, полное уничтожение оппозиции может привести к расслаблению правящей партии, а также повлечёт за собой развитие коррупции в стране.

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#грузия
#политика
#власть
#оппозиция
#партия
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Захарова оценила альтернативу переговорам, предложенную Украиной
Захарова: РФ никогда не подчинялась шантажу или ультиматумам
30 декабря 2023, 18:31

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка.
Он ранее заявлял, что Украина не намерена идти на мирные переговоры с Россией, но собирается выставить ультиматумы, которые обязательно будут приняты Москвой.

Захарова обратилась к тем, кто всё ещё слушает «банковских террористов», и призвала помнить, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. А тех, кто приходил к ней с оружием, «гнала взашей».

Также представитель МИД добавила, что всем тем, кто пытался уничтожить Россию или истребить её народ, «выписывался рецепт от расчеловечивания».

После этого Захарова выразила соболезнования жителям Белгорода, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате, погибли десять человек.

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#мария захарова
#мид рф
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#украина
#россия
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Воробьёв выразил соболезнования семьям жертв обстрела ВСУ в Белгороде
Воробьёв: Подмосковье готово поддержать пострадавших при обстрелах Белгорода ВСУ
30 декабря 2023, 17:36

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования жителям Белгорода, которых коснулись обстрелы ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Подмосковье готово поддержать всех жителей города, которые нуждаются в помощи.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ, которая поможет в оказании помощи пострадавшим.

По последним данным МЧС России при обстрелах в Белгороде погибли 10 человек, ещё 45 получили ранения.

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#андрей воробьёв
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#Белгород
#всу
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По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС
30 декабря 2023, 17:27

Фото: iStock/DmyTo

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород отправилась бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и группа МЧС для оказания помощи пострадавшим при обстрелах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что Путину доложили о деталях массированных атак ВСУ по Белгороду.

Согласно последним данным МЧС России в результате обстрела украинским военными территории Белгорода погибли 10 человек, ещё 45 получили ранения.

Спецслужбы Украины, которые подтвердили нанесение ударов по городу, заявили, что атаки ещё не закончены. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что в настоящее время сохраняется опасность.

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Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
#минздрав рф
#мчс
#владимир путин
#поручение
#белгород
#обстрел
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ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористических организаций
ФСБ признала террористическим «Русский добровольческий корпус»
30 декабря 2023, 16:24

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ внесла боевое подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус»* в список террористических организаций. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что организацию признали террористической решением Второго Западного окружного военного суда, которое было принято 16 ноября 2023 года.

Также суд также в ноябре этого года приговорил к пожизненному лишению свободы лидера организации Дениса Капустина**. Он обвиняется в государственной измене и террористической деятельности.

Напомним, что в марте подразделением «Русский добровольческий корпус» была произведена атака на село в Брянской области, в результате чего один человек погиб, ребёнок получил ранения.

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*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ
**внесён в список террористов и экстремистов
#фсб
#террористы
#всу
#россия
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