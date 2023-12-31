Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород «заранее спланированным актом терроризма»

Фото: МИД России
Обстрел Белгорода украинскими военными является преднамеренным и заранее спланированным актом терроризма против мирных граждан, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на прошедшем заседании Совета Безопасности международной организации.
Киевский режим в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей, отметил дипломат. По его словам, «все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание».
Обстрелы мирных городов, заявил постпред России, свидетельствуют об агонии режима Зеленского, однако все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут неотвратимое наказание. Небензя также отметил, что чем больше Киев будет создавать угрозы России, тем жестче будет действовать Россия.
Москва при этом, как рассказал он, удивлена молчанием генсека ООН Антониу Гутерриша по совершенной Украиной атаке на Белгород.
Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
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Обстрелы мирных городов, заявил постпред России, свидетельствуют об агонии режима Зеленского, однако все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут неотвратимое наказание. Небензя также отметил, что чем больше Киев будет создавать угрозы России, тем жестче будет действовать Россия.
Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
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Артем Путинцев