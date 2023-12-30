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Великобритания и США стоят за обстрелом украинскими военными Белгорода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Великобритания и США специально подстрекают Украину к совершению террористических актов, поскольку контрнаступление ВСУ не имело положительного исхода.
Захарова напомнила, что недавно киевские власти признали, что именно британские коллеги запретили им проводить мирные переговоры с Россией, заявив о необходимости одержать победу на фронте. Однако из-за очевидно бедственного положения ВСУ Британия приняла решение организовывать теракты в отношении мирного населения России.
Также представитель МИД добавила, что виновником произошедшего стали и страны Евросоюза, которые продолжают поставлять вооружение на Украину.
В результате обстрела ВСУ Белгорода погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 ранены.
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Захарова напомнила, что недавно киевские власти признали, что именно британские коллеги запретили им проводить мирные переговоры с Россией, заявив о необходимости одержать победу на фронте. Однако из-за очевидно бедственного положения ВСУ Британия приняла решение организовывать теракты в отношении мирного населения России.
В результате обстрела ВСУ Белгорода погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 ранены.
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Анастасия Чинкова