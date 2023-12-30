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Захарова заявила, что за обстрелами в Белгороде стоят Великобритания и США

Захарова: за обстрелами в Белгороде стоят Британия и США, подстрекающие Киев
30 декабря 2023, 19:44
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Великобритания и США стоят за обстрелом украинскими военными Белгорода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Великобритания и США специально подстрекают Украину к совершению террористических актов, поскольку контрнаступление ВСУ не имело положительного исхода.

Захарова напомнила, что недавно киевские власти признали, что именно британские коллеги запретили им проводить мирные переговоры с Россией, заявив о необходимости одержать победу на фронте. Однако из-за очевидно бедственного положения ВСУ Британия приняла решение организовывать теракты в отношении мирного населения России.


Также представитель МИД добавила, что виновником произошедшего стали и страны Евросоюза, которые продолжают поставлять вооружение на Украину.

В результате обстрела ВСУ Белгорода погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 ранены.

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На Украине пожаловались, что не могут спрогнозировать российские удары
Спикер ВСУ Игнат: Россия намерена уничтожить инфраструктуру и армию Украины
30 декабря 2023, 19:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

Советник командования ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» прокомментировал ракетные удары российских войск по территории Украины.
Он отметил, что в Минобороны Украины затрудняются с предугадыванием следующих атак ВС РФ, поскольку они не привязаны к каким-либо символическим датам, а нацелены исключительно на уничтожение объектов украинской инфраструктуры. Именно поэтому Игнат затруднился ответить на вопрос, чего можно ожидать дальше в рамках конфликта.

По его словам, Россия «не делает «ответку» на что-то», а чётко выполняет поставленные цели, которые заключаются в уничтожении инфраструктуры и армии Украины.

Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен идти на переговоры с Россией, но выставит несколько ультиматумов, которые Москва обязательно примет.

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Минобороны РФ назвало причины удара ВСУ по Белгороду
30 декабря 2023, 19:08

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Министерство обороны РФ назвало причины, по которым ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду с помощью ракет «Ольха» и чешских РСЗО Vampire. В пресс-службе российского военного ведомства считают, что Киев таким образом пытается отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на аналогичные действия.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РФ, подчёркивается, что Россия не станет уподобляться киевским властям, которые давно уже используют террористические методы, атакуя мирные города и объекты на российской территории. В оборонном ведомстве указали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Таким же образом российские войска намерены действовать и дальше.

Что касается атаки на Белгород, повлекшей за собой смерть мирных жителей и детей, это преступление киевского режима не останется безнаказанным, заверили в министерстве обороны. В настоящее время известно о гибели в результате обстрела 12 взрослых горожан и двоих детей. Ранения получили 108 человек, 15 из которых дети.

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Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты
30 декабря 2023, 18:49

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польские военные не смогли найти российской ракеты, залетевшей в страну со стороны Украины. Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.
Отмечается, что военные завершили мероприятия по поиску следов ракеты с отрицательным результатом. Они подчеркнули, что не планируют производить дальнейшие действия по проверке Люблинского района, поскольку угроза для жителей региона отсутствует.

Напомним, что 29 декабря со стороны Украины в воздушное пространство Польши влетела ракета, которая отображалась на радарах ПВО. Поднявшиеся в небо военные самолёты не смогли перехватить объект из-за его характера маневрирования.

В субботу 30 декабря порядка 500 польских военных приступили к поиску следов летательного объекта. При этом оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш не исключал того, что ракета могла пролететь мимо страны.

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Минобороны: ВСУ использовали при обстреле Белгорода ракеты «Ольха»
30 декабря 2023, 18:41

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при обстреле Белгорода использовали ракеты «Ольха» в запрещённом кассетном исполнении, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Пресс-служба российского оборонного ведомства также добавила, что по городу наносился неизбирательный комбинированный удар двумя ракетами и реактивными снарядами РСЗО. Ракеты и большая часть снарядов были перехвачены силами противовоздушной обороны, но некоторые снаряды и обломки ракет всё-таки долетели до Белгорода.

На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двоих детях. Ранения получили 108 человек, среди которых 15 детей. Отмечается, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» по городу последствия могли бы быть несравнимо более тяжёлыми и страшными.

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FP: Украина может потерять ряд территорий после российских ударов
30 декабря 2023, 18:07

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские политики сомневаются, что страна сможет и дальше удерживать все принадлежащие ей территории. Особенно на фоне недавних массированных российских ударов.
В материале издания The Foreign Policy сообщается, что это был самый кошмарный сценарий, развития которого украинские госчиновники опасались на протяжении последних нескольких месяцев. Авторы публикации отмечают, что теперь украинские и западные официальные лица задают себе вопрос, а насколько долго ещё удастся удерживать территорию.

Обозреватели указывают на то, что активизация российских войск на востоке и сокращение военной и финансовой помощи Запада могут привести Украину к новым территориальным потерям. И это уже становится реальностью, достаточно посмотреть на карту, отмечает депутат Верховной рады Александра Устинова.

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Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 14 человек
МЧС РФ: при атаке ВСУ на Белгород погибли 14 человек, более 100 пострадали
30 декабря 2023, 18:01

Фото: iStock/gorodenkoff

При обстреле в Белгороде погибли 14 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что 12 взрослых и двое детей погибли в результате массированноого обстрела, совершённого украинскими военными по городу Белгороду.

Ещё 108 человек, среди которых 15 детей, получили ранения разных степеней тяжести.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что по поручению Путина в Белгород отправилась бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения Михаилом Мишустиным, а также группа МЧС РФ, которая будет оказывать помощь пострадавшим от обстрелов.

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В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
30 декабря 2023, 17:52

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В украинском Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что в настоящее время не поступала официальная информация об этих взрывах.

Данне онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины указывают на то, что на всей территории страны звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы подтвердили нанесение массированных ударов по центру Белгорода, в результате которых погибшими на данным момент числятся 10 человек. Там отметили, что это ответные меры за удары ВС РФ по военным объектам Одессы, Харькова и Днепра.

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В Белгороде запустили единую «горячую линию» для информации о пострадавших
30 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto/Larysa Shcherbyna

В Белгороде запущена единая «горячая линия» по бесплатному номеру «122». По этому номеру можно сообщить обо всех пострадавших и повреждениях имущества в городе в результате обстрела ВСУ.
По предварительным данным, в результате жестокого удара по самому центру города пострадали около 40 человек. Сообщалось также о 14 погибших, двое из которых — дети. В центре Белгорода полностью сгорели несколько автомобилей. Повреждены фасады домов, выбиты окна. Одна из ракет угодила в здание Белгородского государственного технологического университета. В стене дома теперь зияет огромная дыра. К счастью, студентов в тот момент в здании не было.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил в своем телеграм-канале об ударе ВСУ по посёлку Уразово Валуйского района области. Там обошлось без человеческих жертв, но повреждения получили более 20 частных домовладений.

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Минобороны: Российские военные поразили склады ГСМ в зоне СВО
30 декабря 2023, 17:27

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы РФ нанесли удары по складам авиационной техники и горюче-смазочных материалов на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области и в районе Чернобаевки Херсонской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Все намеченные для атаки цели были поражены.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении в районе населённого пункта Липцы Харьковской области пусковой установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Всего российские войска нанесли скоординированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в 118 районах.

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