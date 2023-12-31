Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 21 человека

Фото: сайт Кремля
Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.
110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.
К настоящему времени после обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
Обстрел Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.
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К настоящему времени после обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.
Обстрел Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.
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Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
Артем Путинцев