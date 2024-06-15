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Западные державы руководят процессом применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) высокоточного оружия в конфликте с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. передает РИА Новости.
«Западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения», – заявил дипломат.
По его мнению, киевские войска не могут делать это без контроля Запада.
Ранее Небензя заявил, что мир формирует более трезвую оценку украинского конфликта. Он также раскрыл лицемерие и двойные стандарты Запада.
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Александр Климов