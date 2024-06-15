Небензя предупредил Киев об ответственности за кровопролитие в случае отказа от мира

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Украина будет нести ответственность за дальнейшее кровопролитие, если отвергнет мирное предложение президента России Владимира Путина, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них», – заявил он.
По мнению дипломата, реалии на линии фронта изменятся не в пользу Киева, а условия для начала переговоров будут другими.
Ранее, 14 июня, Владимир Путина в рамках встречи с руководством МИД РФ назвал два условия для достижения перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва согласится на прекращение огня после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО.
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Александр Климов