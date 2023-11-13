Неизвестные пытались проникнуть в авто агентов, защищавших внучку Байдена

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В США агенты секретной службы, защищавшие 29-летнюю внучку президента Джо Байдена, открыли огонь после того, как три человека пытались проникнуть в их служебную машину.
Associated Press пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что охранявшие Наоми Байден сотрудники находились вместе с ней в районе Джорджтауна поздно вечером в воскресенье, когда заметили, что неизвестные разбили окно припаркованного внедорожника.
Один из агентов открыл огонь, но в результате случившегося никто не пострадал. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Автомобиль разыскивают.
Ранее сообщалось, что почти половина граждан США считает, что политика президента страны Джо Байдена негативно сказалась на экономике государства. Это следует из результатов опроса, который был проведён газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане. Уточняется, что участники опроса должны были оценить влияние политики Байдена на экономику.
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Один из агентов открыл огонь, но в результате случившегося никто не пострадал. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Автомобиль разыскивают.
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Мария Фирсова