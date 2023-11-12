Байдену потребовалась помощь караула на кладбище

В ходе церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в субботу, 11 ноября, у американского президента Джо Байдена возникли проблемы с ориентацией в пространстве, пишет The New York Post (NYP).