Некоторые страны призвали Армению вернуть на Землю спутники

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Правительства сразу нескольких стран призвали премьер-министра Армении Никола Пашиняна вернуть на Землю армянские спутники Hayasat-1 и Armsat-1. Об этом пишет газета «Жоговурд», ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, армянские спутники были запущены непрофессионально, по неверным расчётам, и теперь мешают работе аппаратов других стран. При этом каким именно — не уточняется.
Однако сам Погосян заявил, что Hayasat является частным проектом. От государства он только получил лицензию на работу в космической сфере. По его словам, Armsat функционирует штатно и без проблем.
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«Уход с поста замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую сферу, связан с неудачным запуском спутников. Сам чиновник это опроверг», — пишет газета.
Однако сам Погосян заявил, что Hayasat является частным проектом. От государства он только получил лицензию на работу в космической сфере. По его словам, Armsat функционирует штатно и без проблем.
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Элина Позднякова