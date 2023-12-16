Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 успешно вывели на орбиту

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Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1б», успешно выведен на рабочую орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщили в Роскосмосе.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Как стало известно, благодаря спутникам будет обеспечен круглосуточный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана в любую погоду, а также регулярная и бесперебойная связь.
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