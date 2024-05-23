Немецкие и французские ультраправые партии поссорились из-за слов об офицерах СС

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Крайне правая партия Франции «Национальное объединение» поссорилась с ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ) перед выборами в Европарламент из-за слов члена АдГ Максимилиана Кра об офицерах СС. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что французы посчитали слишком рискованным объединение с немецкой партией на выборах на фоне нацистского и шпионского скандалов ведущего кандидата от АдГ Максимилиана Кра. При этом уточняется, что в настоящее время обе партии лидируют в своих странах и объединившись совместными усилиями могли бы вернуть порядка 50 депутатов в Европарламент.
При потенциальном отсутствии у немецкой партии политической группы, она не получит доступа к тем миллионам евро, которые поступают из бюджета Евросоюза, доступного количества времени для выступлений на пленарных заседаниях парламента, а также престижа принадлежности к одной из политических семей Европарламента.
Читайте также:
Неизвестные на могиле Бандеры в Мюнхене написали «Нам нужны выборы»
В Великобритании назначили дату проведения всеобщих выборов
Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов
Анастасия Чинкова