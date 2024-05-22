В Великобритании назначили дату проведения всеобщих выборов

Фото: iStock/nevenmn
Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 4 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
Ранее премьер неоднократно заявлял, что выборы в стране состоятся во второй половине года, не позднее января 2025 года. Однако затем телеканал Sky News сообщил о намерении Сунака созвать выборы уже 4 июля.
В ходе выступления на Даунинг-стрит после проведения совещания правительства он официально заявил о проведении выборов 4 июля.
В начале этого месяца Сунак впервые признал, что правящая Консервативная партия может потерпеть поражение на предстоящих выборах. Такое заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, по итогам которых они потеряли около половины мест в местных советах. Однако позже Сунак всё же указал на шансы консерваторов на победу.
Читайте также:
В Британии признали факт уничтожения баз, где обучаются бойцы ВСУ
«Очутится под ударом»: В Британии рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины
Генерал Бэрронс раскрыл шокирующий план «удара Путина» по Британии
В ходе выступления на Даунинг-стрит после проведения совещания правительства он официально заявил о проведении выборов 4 июля.
В начале этого месяца Сунак впервые признал, что правящая Консервативная партия может потерпеть поражение на предстоящих выборах. Такое заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, по итогам которых они потеряли около половины мест в местных советах. Однако позже Сунак всё же указал на шансы консерваторов на победу.
Читайте также:
В Британии признали факт уничтожения баз, где обучаются бойцы ВСУ
«Очутится под ударом»: В Британии рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины
Генерал Бэрронс раскрыл шокирующий план «удара Путина» по Британии
Анастасия Чинкова