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В Великобритании назначили дату проведения всеобщих выборов

Премьер Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании пройдёт 4 июля
22 мая 2024, 20:37
Фото: iStock/nevenmn

Фото: iStock/nevenmn

Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 4 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.
Ранее премьер неоднократно заявлял, что выборы в стране состоятся во второй половине года, не позднее января 2025 года. Однако затем телеканал Sky News сообщил о намерении Сунака созвать выборы уже 4 июля.

В ходе выступления на Даунинг-стрит после проведения совещания правительства он официально заявил о проведении выборов 4 июля.



В начале этого месяца Сунак впервые признал, что правящая Консервативная партия может потерпеть поражение на предстоящих выборах. Такое заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, по итогам которых они потеряли около половины мест в местных советах. Однако позже Сунак всё же указал на шансы консерваторов на победу.

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#великобритания
#выборы
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#политика
Путин поручил утвердить программы развития для 10 отстающих регионов
22 мая 2024, 21:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что речь идёт о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия и Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях. На развитие этих регионов из государственного бюджета с 2025 по 2030 год будет выделяться не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

Поручение президента правительство России должно выполнить к 1 октября этого года.

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#развитие
#регионы
#россия
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В США обсудят ограничения на применение Киевом американских вооружений против РФ
Браун: использующееся для ударов в глубину РФ вооружение ВСУ не американское
22 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон считает, что Киев имеет средства для нанесения ударов в глубину территории России, пишет ТАСС.
Американские военные продолжат обсуждать вопрос об ограничениях на использование в этих целях собственных вооружений. Такую позицию озвучил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун.

По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы Украина могла защищаться, сосредоточиться на ближних боях, а также иметь возможность влиять на ситуацию в зоне спецоперации.

Комментируя возможности ВСУ бить в глубину российской территории, Браун заявил, что у них есть свои средства, не американские.

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#сша
#всу
#россия
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Боррель принял к сведению решение Норвегии, Испании и Ирландии по Палестине
22 мая 2024, 21:15

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению решение Испании, Ирландии и Норвегии о признании независимости Палестины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Боррель подчеркнул, что в рамках общей внешней политики и политики безопасности он будет работать со всеми государствами-членами, чтобы продвигать общую позицию Евросоюза, основанную на решении о двух государствах.

Ранее в этот день два государства-члена Евросоюза Ирландия и Испания, а также Норвегия официально признали независимость Палестины. По словам глав этих государств, такое решение необходимо для урегулирования конфликта.

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#палестина
#евросоюз
#политика
#страны
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Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов
22 мая 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал неделю на организацию летнего отдыха детей, проживающих в районах, пострадавших от весенних паводков. Соответствующий документ представлен на сайте Кремле.
Глава государства поручил правительству России совместно с исполнительными органами пострадавших от паводков Курганской, Оренбургской и Тюменской областей организовать летний отдых для детей.

Доклад о принятых решениях премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 июня, после чего доклады должны осуществляться ежеквартально.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для отдыха детей уже подготовлено 25 тысяч мест в Краснодарском крае и Евпатории.

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#владимир путин
#поручение
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#паводок
#отдых
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Нетаньяху назвал признание независимости Палестины «наградой за терроризм»
Нетаньяху: признание суверенитета Палестины не помешает Израилю победить ХАМАС
22 мая 2024, 20:24

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признание несколькими европейскими государствами независимости Палестины является «наградой за терроризм». Об этом он сообщил в своём видеообращении.
Он подчеркнул, что 80% палестинцев поддерживают резню, которая произошла 7 октября. Этим людям, по его словам, нельзя отдавать страну, поскольку они превратят её в террористическое объединение, которое попытается повторить события этой даты.

При этом Нетаньяху добавил, что эта «награда» не помешает израильской стороне одержать победу над палестинским движением ХАМАС.

Ранее в этот день Норвегия официально признала независимость Палестины. Вслед за ней то же сделают Испания и Ирландия. По словам глав этих государств, такой шаг позволит урегулировать конфликт.

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#палестина
#конфликт
#хамас
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Маковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны России
22 мая 2024, 20:00

Фото: iStock/vladj55

Россияна Маковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны России. Об этом она написала в своих соцсетях.
Она подчеркнула, что переходит на другую должность, которую не назвала.

По словам Маковской, те семь лет, что она провела на этой должности, «пролетели как МиГ-31». Она заявила, что будет вспоминать это время с гордостью.

Напомним, что Маковскую назначили пресс-секретарём министра обороны в ноябре 2017 года, она также является государственным советником России второго класса. До работы в Минобороны была журналистом в СМИ.

Также ранее, 22 мая, сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства.

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#минобороны рф
#министр
#пост
#россия
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Путин поручил восстановить жильё после паводков до начала отопительного сезона
22 мая 2024, 19:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил обращать больше внимания на восстановление жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводков регионах. На сайте Кремля представлен полный перечень поручений главы государства по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ.
Путин поручил за счёт средств из государственного бюджета провести ликвидацию последствий паводков. При этом завершить все восстановительные работы необходимо до начала отопительного сезона 2024-2025 годов.

В частности, из бюджета будут выделены средства на оказание финансовой помощи пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение данного поручения. Доклад о принятых решениях необходимо предоставить до 1 июня, после чего ежеквартально отчитываться о ходе работ.

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#владимир путин
#поручение
#паводок
#ремонт
#жильё
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США нашли себе новую «Украину», пишет Politico
Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия Кении, а не Украине
22 мая 2024, 19:04

Фото: iStock/lucky-photographer

Республиканцы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в выделении десятков миллионов долларов войскам Кении, вместо того, чтобы направить эти средства на помощь Украине. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в начале мая администрация американского президента, имея чрезвычайные президентские полномочия, одобрила пакет военной помощи для Кении в размере 60 миллионов долларов. Эти средства кенийская армия потратит на введение миротворческих войск в Гаити, которые займутся борьбой с бандитизмом.

Неназванный член Республиканской партии заявил, что такие действия Белого дома приводят к тому, что между Украиной и Гаити возникает борьба за американские ресурсы.

Республиканцы недовольны тем, что помощь обоим государствам исходит из одних и тех же источников. Также чиновники сомневаются, что американский план по Гаити приведёт к успеху, поскольку в нём нет указания конкретных сроков, что, в свою очередь, не даёт полного представления о количестве средств, которые будут выделены на урегулирование кризиса в будущем.

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#украина
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#деньги
#помощь
#белый дом
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Франция провела тестовый запуск ракеты, способной нести ядерную боевую часть
22 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/Alexyz3d

Франция провела первый тестовый запуск обновлённой сверхзвуковой ракеты ASMPA, которая способна нести ядерную боевую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерное оружие, являющееся важным элементом оборонной стратегии Евросоюза, поможет улучшить отношения с Россией. Он призвал создать соответствующую гарантию для отношений с Москвой.

Глава государства также напомнил, что французская доктрина не ограничивает использование ядерного вооружения в случае, если возникает угроза «жизненно важным интересам».

Кроме того, Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России, если в этом будет необходимость.

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#франция
#ядерное оружие
#ракета
#тестирование
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