Неизвестные на могиле Бандеры в Мюнхене написали «Нам нужны выборы»

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Памятник на могиле лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*) Степана Бандеры в Мюнхене исписали на украинском языке призывами к проведению выборов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Мюнхене неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры. Там сделали несколько надписей: «Нам нужны выборы», — говорится в публикации в Telegram.Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Глава государства отметил, что в настоящее время проведение такого мероприятия является «неуместным».
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