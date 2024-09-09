Немецкий мирный план по Украине включает передачу территорий России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии. Одна из задач Шольца — поднять свой имидж за счет урегулирования украинского конфликта, указано в материале.