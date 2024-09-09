Фото: сайт Кремля
Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии. Одна из задач Шольца — поднять свой имидж за счет урегулирования украинского конфликта, указано в материале.
По данным издания, к разработке мирного плана канцлера подталкивают в оппозиционном Христианско-демократическом союзе. Отмечается, что при помощи «украинской карты» он хочет укрепить свои позиции, ослабленные после неудач на региональных и европейских выборах.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал очередной уловкой Запада слова Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией. По его словам, Запад таким образом прощупывает почву для возможных переговоров, на которых начнет требовать от российской стороны уступки.
Читайте также:
«Очередная уловка»: в Госдуме высказались о словах Шольца про переговоры с Россией
В Государственной Думе призвали Шольца к покаянию перед Россией
В ФРГ заявили о моменте для дискуссии о завершении украинского конфликта
Данил Пономарев