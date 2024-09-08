Фото: сайт Кремля
Пришло время, чтобы подискутировать на тему как можно ускорить завершение украинского конфликта. Об этом немецкому телеканалу ZDF заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным. — Прим. ред.) на данный момент», — прокомментировал политик.
Шольц добавил, что западные страны и Украина думают о проведении еще одной «мирной конференции», а сам Шольц, по его же словам, вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским хочет видеть там Россию.
Первая провальная конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке в середине июня. Россию туда не приглашали.
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