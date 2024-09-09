Фото: сайт Кремля
Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца к покаянию перед Россией и ее населением за разжигание конфликта на Украине и поставку Киеву оружия, передает РИА Новости.
Шеремет заявил, что немецкий народ был втянут в конфликт с Россией из-за предложения канцлера Германии поддержать украинскую армию.
Ранее Шольц заявил, что настало время для мирных переговоров в украинском конфликте. «Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется на данный момент», – заявил политик.
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«После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция», – заявил парламентарий.
Ранее Шольц заявил, что настало время для мирных переговоров в украинском конфликте. «Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется на данный момент», – заявил политик.
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Александр Климов