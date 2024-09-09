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В Государственной Думе призвали Шольца к покаянию перед Россией

Депутат Шеремет призвал канцлера ФРГ Шольца к покаянию перед РФ и ее гражданами
09 сентября 2024, 04:23
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца к покаянию перед Россией и ее населением за разжигание конфликта на Украине и поставку Киеву оружия, передает РИА Новости.
Шеремет заявил, что немецкий народ был втянут в конфликт с Россией из-за предложения канцлера Германии поддержать украинскую армию.

«После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция», – заявил парламентарий.



Ранее Шольц заявил, что настало время для мирных переговоров в украинском конфликте. «Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется на данный момент», – заявил политик.

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Песков анонсировал встречу Путина с избранными на выборах губернаторами
09 сентября 2024, 03:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин организует традиционную после выборов встречу с избранными губернаторами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Отмечается, что дата встречи с главами регионов пока не определена и будет объявлена отдельно.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», – сообщил Песков.

8 сентября в России прошел Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне.

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#едг
#губернаторы
#владимир путин
#дмитрий песков
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Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму
Путин: Россия и КНДР будут укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство
09 сентября 2024, 03:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну. Эту информацию приводит информационное агентство ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
Согласно телеграмме, Россия и КНДР будут и дальше укреплять всестороннее стратегическое партнерство, обеспечивать безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Это было подтверждено в ходе конструктивных и содержательных переговоров, состоявшихся недавно в Пхеньяне, сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку отношениям между Россией и Северной Кореей на Восточном экономическом форуме. По словам дипломата, в настоящее время обе страны испытывают невероятные трудности, связанные с санкционной войной.

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#мария захарова
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Симоньян назвала две причины санкций США против RT и «России сегодня»
Симоньян: США ввели санкции из-за успеха RT и грядущих выборов президента
09 сентября 2024, 02:01

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала два обоснования санкциям США в отношении российских СМИ. Об этом она заявила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, одна из причин – успех RT.

«Только за прошлый год англоязычные наши проекты [набрали] почти 14 миллиардов просмотров. Это им больно. Это больше, чем у наших ближайших конкурентов – «Би-Би-Си», CNN», – заявила она

Вторая причина, по мнению Симоньян, – предстоящие президентские выборы в США.

«Это уже отработанный у них сценарий: как выборы, надо быстренько всех отвлечь Россией», – добавила она.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#маргарита симоньян
#сша
#выборы
#санкции
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Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампои
09 сентября 2024, 01:17

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова провести теледебаты со своим соперником Дональдом Трампом. Слова Харрис процитировал пресс-корпус Белого дома, сообщает ТАСС.
Отмечается, в воскресенье, 8 сентября, Харрис ответила на вопрос журналиста, заявив, что «готова к дебатам» с Трампом.

Дебаты между двумя кандидатами состоятся во вторник, 10 сентября, в Филадельфии (штат Пенсильвания), их проведет телеканал ABC.

В преддверии этого события агентство Reuters сообщило, что кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис имеют примерно равные шансы: По данным национального опроса, опубликованным 8 сентября, рейтинг одобрения Трампа составил 48 %. Для сравнения, рейтинг одобрения Харрис составлял 47 %.

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#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#сша
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В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
09 сентября 2024, 00:26

Одной из причин вторжения ВСУ в Курскую область могла стать попытка сорвать губернаторские выборы в регионе, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов на брифинге в Центризбиркоме, информирует РИА Новости.
«История Курской области – когда началась оккупация в ночь с 5 на 6 августа? Ровно за месяц до начала избирательных кампаний. А там были и губернаторские выборы», – подчеркнул сенатор.

Климов также подчеркнул, что. благодаря рекордной явке в Курской области мы «мы доказываем всему миру, какие бы ни были провокации» выборы в России все равно проходят.

8 сентября в России прошел Единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне.

На должность губернатора Курской области претендуют четыре кандидата: врио Алексей Смирнов («Единая Россия»), а также депутаты Курской областной думы Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия – За правду») и Алексей Томанов (ЛДПР).

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Минцифры назвало число проголосовавших через ДЭГ россиян
Минцифры: свыше 827 тысяч россиян голосовали с помощью ДЭГ
09 сентября 2024, 00:12

Фото: istock/bizoo_n

Более 827 тысяч россиян проголосовали через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 89,92%. Такие данные опубликовало Минцифры в своем Telegram-канале.
Отмечается, что больше всего (44%) воспользовались ДЭГом избиратели в возрасте от 36 до 50 лет, на втором месте – граждане старше 50 лет (27%), 29% проголосовавших относятся к возрастной группе 18-35 лет.

Подчеркивается, что дистанционно проголосовало больше женщин (66%), чем мужчин (34%). В разрезе регионов тройку лидеров по использованию ДЭГ составляют Республика Марий Эл, а также Костромская, Вологодская и Липецкая области.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей за проявление гражданского мужества «в крайне непростых условиях».

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#голосование
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Собянин поблагодарил жителей Москвы за активность на выборах
09 сентября 2024, 00:05

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил горожан за активность на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, все прошло штатно и без ошибок. Явка превысила 40%, что в два раза выше, чем на предыдущих выборах в МГД в 2019 году.

«Это говорит о том, что создание удобных, современных систем голосования вовлекает огромное количество людей в выборы властных органов», – говорится в публикации.

Собянин добавил, что, по предварительным данным, «Единая Россия» победила в 38 из 45 округов на муниципальных выборах в Москве.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования поступило незначительное число. Она также подчеркнула, что выборы проходили в экстраординарной ситуации.

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#москва
#сергей собянин
#мэр
#единая россия
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«Единая Россия» получила большинство голосов на выборах в Мосгордуму
08 сентября 2024, 23:50

Фото: фотобанк Московской области

Кандидаты от партии «Единая Россия» набрали большинство голосов на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году.
По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, явка составила 40,32%, в голосовании приняли участие более 3,15 миллиона человек.

При этом подавляющее число избирателей предпочли проголосовать через Интернет – около 2,7 миллиона человек. Более 320 тысяч человек приняли участие в голосовании на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования. Свыше 140 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. По предварительным результатам выборов, представители «Единой России» набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% округов (в 38 из 45).

Реут добавил, что в течение трех дней в Мосгоризбирком поступило незначительное количество жалоб на ход голосования, что не повлияло на результаты.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выборы депутатов в Московскую городскую Думу, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно и без сбоев.

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#единая россия
#депутаты
#голосование
#выборы
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Победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы
ЦИК: победу на выборах в пяти регионах одержали действующие главы регионов
08 сентября 2024, 23:44

Фото: istockphoto/Diy1

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 80,79% после подсчета 100% голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте ЦИК.
По данным избирательной комиссии, на 18:00 (10:00 по московскому времени) явка в области составила 40%.

После подсчета 98,81% голосов на выборах губернатора Хабаровского края победил временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Демешин, набравший 81,01% голосов. По данным краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 мск) составила 31,09%.

На выборах губернатора Забайкальского края, по предварительным данным, победил Александр Осипов, который также занимает пост главы региона, набрав 82,32% голосов (после подсчета 98,57%). По состоянию на 18:00 (12:00 по московскому времени) явка составила 41,15%.

В Кемеровской области подсчитано 99,94% голосов, по состоянию на 18:00 (14:00 мск) Илья Сележук избран с 78,39% голосов избирателей при явке в 63,54%.

В Оренбургской области подсчитано 97,29% голосов, действующий губернатор Денис Паслер одержал победу, набрав 77,51% голосов. По состоянию на 18:00 (16:00 мск) явка составила 50,94%.

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#забайкальский край
#оренбургская область
#хабаровский край
#губернатор
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