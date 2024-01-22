Немецкий политик Вайдель допустила выход Германии из Евросоюза

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В случае прихода к власти в ФРГ партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), страна может выйти из Евросоюза. Об этом заявила сопредседатель партии Алис Вайдель.
В разговоре с изданием Financial Times она назвала Великобританию, ранее покинувшую ЕС, примером того, как и Германия может принять аналогичное независимое решение. По словам политика, она будет настаивать на реформах в Евросоюзе, которые уже давно назрели и которые позволят устранить существующий «дефицит демократии», а также ограничат влияние Еврокомиссии.
Если же перемены окажутся невозможными и восстановить должный суверенитет стран-участниц ЕС не удастся, то следует дать гражданам принять решение о целесообразности нахождения страны в составе Евросоюза, как это было сделано в Великобритании, считает Вайдель.
По словам обозревателей издания, подобные взгляды противоречат проевропейской позиции, которую занимают представители основных политических сил Германии, включая находящиеся сейчас у власти Социал-демократическую партию, партию «зелёных» и Свободную демократическую партию.
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Если же перемены окажутся невозможными и восстановить должный суверенитет стран-участниц ЕС не удастся, то следует дать гражданам принять решение о целесообразности нахождения страны в составе Евросоюза, как это было сделано в Великобритании, считает Вайдель.
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Александр Бойцов