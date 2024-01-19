«Окажемся беззащитными»: Германия отказалась идти ва-банк на Украине

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, заявив, что тогда они сами окажутся беззащитными, его цитирует издание Die Welt.
«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли», — прокомментировал ситуацию Писториус.
По его словам, Германия уже внесла самый большой вклад в военную поддержку Вооружённых сил Украины. Теперь это могут сделать другие европейские страны.
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