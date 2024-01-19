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«Окажемся беззащитными»: Германия отказалась идти ва-банк на Украине

Глава МО Германии Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины
19 января 2024, 09:01
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, заявив, что тогда они сами окажутся беззащитными, его цитирует издание Die Welt.
«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли», — прокомментировал ситуацию Писториус.

По его словам, Германия уже внесла самый большой вклад в военную поддержку Вооружённых сил Украины. Теперь это могут сделать другие европейские страны.


Писториус также напомнил, что позволить выиграть этот конфликт российской стороне нельзя, поскольку в этом случае под угрозой окажется весь Североатлантический альянс.

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Володин: ГД рассмотрит обращение к парламенту после гибели французских наёмников
19 января 2024, 08:27

Фото: kremlin.ru

Государственная дума рассмотрит обращение к парламенту Франции после гибели французских наёмников в зоне проведения специальной военной операции, с таким заявлением выступил председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением Вооруженными силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наемников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции», — написал Володин.

По его словам, соответствующее обращение во французский парламент рассмотрят на ближайшем планерном заседании Государственной думы.

Володин напомнил, что во Франции наёмничество запрещено на законодательном уровне. Из этого следует вопрос — знает ли правительство страны о том, что их граждане, нарушая закон, воюют на Украине.

Тем временем, во французском министерстве иностранных дел заявили, что их граждане не воюют на Украине, а новости про погибших наёмников — это манипуляции со стороны России.

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«Дружественный огонь»: ВСУ понесли серьёзные потери под Часовым Яром
Марочко: ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром
19 января 2024, 08:14

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооружённые силы Украины понесли потери из-за дружественного огня под городом Часов Яр в ДНР, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«В ходе объективного контроля боевых действий в районе населенного пункта Часов Яр выявлен факт «дружественного огня» по позициям украинских боевиков», — рассказал агентству Марочко.

По его словам, удар реактивной артиллерии пришёлся по населённому пункту Богдановка, где и располагались позиции украинцев.

Марочко заявил, что в результате атаки был уничтожен опорный пункт Вооружённых сил Украины, а также располагавшийся там личный состав. Помимо этого, предварительно, ВСУ также потеряли мотострелковое отделение с штатным вооружением.

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МО РФ: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
19 января 2024, 07:53

Фото: iStock/valio84sl

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве России.

В Министерстве обороны также отметили, что атака вражеского беспилотного летательного аппарата была отражена с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Напомним, утром 18 января атака украинских дронов также была пресечена в небе над Ленинградской и Московской областями.

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МО Франции: Информация о присутствии в Харькове наёмников – манипуляция России
19 января 2024, 06:57

Фото: iStock/e-crow

В МИД Франции опровергли информацию о присутствии на Украине французских наёмников, назвав это манипуляцией России.
«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — заявили в французском ведомстве.

К тому же, во французском агентстве AFT, цитируя заявление французского МИД, назвали сообщения о присутствии в Харькове наёмников из Франции «грубой манипуляцией России».

Напомним, вчера в Следственном комитете РФ заявили, что возбудили уголовные дела о наёмничестве ещё против 68 иностранных граждан из 7 стран мира. В сумме, как отметили в СК, сейчас ведётся 591 уголовное дело против наёмников из 46 стран.

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#украина
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Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
Российские десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
19 января 2024, 04:27

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Военнослужащие российской десантной группировки «Днепр» приняли участие в церемонии крещенского богослужения в одной из часовен Херсонской области, передают РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.
В ходе мероприятия десантники принимали участие в омовении в Крещенской купели, а военные священники освятили воду и поздравили всех с праздником Крещения Господня.

По завершении богослужения военнослужащие вернулись в подразделения в зоне проведения специальной военной операции и приступили к выполнению поставленных задач.

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#богослужения
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В Минобороны рассказали о российских журналистах в зоне СВО
Минобороны РФ: в зоне спецоперации работают 82 российских журналиста
18 января 2024, 22:53

Фото: iStock/bwb-studio

В зоне спецоперации на сегодняшний день находится 82 российских журналиста. Об этом в рамках церемонии вручения наград журналистам, приуроченной ко Дню российской печати рассказал замминистра обороны РФ статс-секретарь Николай Панков.
«В прошлом году более 1100 представителей российских средств массовой информации освещали ход специальной военной операции, находясь в районах ведения боевых действий. Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за "ленточкой"», - рассказал Панков.

По его словам, они ежедневно рискуют жизнями для того, чтобы доводить до российских граждан информацию о героизме военных в зоне спецоперации.

Панков отметил, что именно на российских военкорах лежит огромная ответственность за то, как общественность воспринимает ситуацию на Украине. Именно их репортажи помогают понять, за кем стоит правда в этом конфликте.

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Французская журналистка рассказала о наёмниках из Франции на Украине
Неан: в ВСУ остались французы, которые приехали воевать, как на сафари
18 января 2024, 22:30

Фото: iStock/e-crow

На Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов. Об этом рассказала главред сайта Donbass Insider, французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан.
Она рассказала, что французские наемники присутствуют на Украине еще с 2014 года – с начала боевых действий на Донбассе. При этом, по ее словам, большинство из них были неонацисты из батальона как «Азов»*, а также в подразделениях «Правого сектора»*. Те французы, которые отправились на Украину в 2022 году, столкнувшись с реалиями войны, вернулись на родину.

«Эти люди никогда не воевали, не знали, что такое война, они еще в 2022 году убежали с Украины, особенно когда был сильный удар по полигону во Львовской области. Остались только те, кто сюда приехал на сафари. Русофобские люди, неонацисты, люди, которые сильно поддерживают НАТО и очень против России», - пояснила Неан.

По ее предположению, на стороне ВСУ в настоящее время воюет всего несколько десятков наёмников из Франции. При этом многие французские военные уже начали менять свой взгляд на ситуацию в зоне СВО. Они понимают, что Украина не сможет выиграть в этом конфликте, заключила журналист.

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В США признали, что ВС РФ одерживают победу на поле боя
Подполковник Дэвис: Россия одерживает победу на поле боя
18 января 2024, 22:15

Фото: iStock/leksii Liskonih

Ситуация на линии соприкосновения в зоне спецоперации складывается в пользу российских военных. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он продемонстрировал запись выступления российского президента Владимира Путина, который рассказал, что украинское контрнаступление провалилось, и при продолжении боевых действий государственность Украины окажется под вопросом.

«Он очень уверен в том, о чем он говорит. Атаки России усилились, а у Украины заканчиваются финансы. Ситуация на поле боя все больше складывается в пользу России», — отметил Дэвис в своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, армия России все больше давит на ВСУ по всей линии соприкосновения и успешно наступают. При этом руководство России активно развивает промышленность, производит собственные беспилотники и ракеты, а также самолеты, вертолеты и боеприпасы. И делается это намного быстрее, чем Запад отправляет вооружение Украине.

Дэвис подчеркнул, что Украина отступает по всем направлениям фронта. При этом украинские власти буквально хватают людей на улицах для их мобилизации.

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На Украине раскрыли еще одну причину провала контрнаступления ВСУ
Кулеба: ВСУ повалили контрнаступление из-за разведывательных дронов РФ
18 января 2024, 22:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

На Украине заявили, что ВСУ повалили контрнаступление из-за разведывательных дронов РФ.

«Одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое мы проводили прошлым летом, является то, что обе стороны – Украина и Россия – использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам», - пояснил Кулеба.

По его словам, беспилотников было настолько много, что военные практически не могли передвигаться, так как, вылезая из леса или окопа, из сразу обнаруживал разведывательный дрон, который оперативно отправлял сообщение на ударный дрон. После чего сразу же наносился удар.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский связал провал летнего контрнаступления ВСУ с утечкой информации.

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