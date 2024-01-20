В Германии установили статую «голой Ангелы Меркель»

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
В Германии установили статую обнажённой женщины, в лице которой местные жители узнали бывшего канцлера Ангелу Меркель. Об этом пишет издание Bild.
Фигуру обнажённой женщины разместили напротив театра Талии в Гамбурге. В беседе с изданием один из жителей города рассказал, что её уже неофициально прозвали «Меркель», поскольку ни у кого не возникает сомнений, что изображена именно она.
Вместе с тем, нашлись и те, кто не оценил задумку авторов. Так, представитель политической партии «Христианско-демократический союз ХДС» в Гамбурге Свен Хильшер назвал статую оскорбительной и напомнил театру, что он финансируется государством.
Он подчеркнул, что распространившаяся в последнее время тенденция к высмеиванию политических деятелей ведёт к разочарованию граждан в политике и снижению её значимости.
Отмечается, что изначально статуя не имела головы и была создана в качестве декорации к одному из спектаклей театра Талии. После того, как её выкупил владелец здания, которое арендует театр, у статуи появилась голова.
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Вместе с тем, нашлись и те, кто не оценил задумку авторов. Так, представитель политической партии «Христианско-демократический союз ХДС» в Гамбурге Свен Хильшер назвал статую оскорбительной и напомнил театру, что он финансируется государством.
Отмечается, что изначально статуя не имела головы и была создана в качестве декорации к одному из спектаклей театра Талии. После того, как её выкупил владелец здания, которое арендует театр, у статуи появилась голова.
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Анастасия Чинкова