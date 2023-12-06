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Причина, по которой американские политики не хотят оказывать поддержку Украине кроется в коррупции. Об этом заявил обозреватель Брэдли Дэлвин в статье для The American Conservative.
Дэлвин подчеркнул, что Зеленский, как и любой лоббист, рано или поздно понесет убытки. Он также назвал Украину страной-чемпионом по коррупции и предположил, что после окончания вооруженного конфликта, бывшему лидеру страны предложат «непыльную работенку» в Вашингтоне. Возможно, главе киевского режима даже разрешат носить форму, заключил автор статьи.
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