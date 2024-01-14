Нетаньяху назвал одно из условий окончания военных действий в секторе Газа

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.
По словам Нетаньяху, если не совершить эти действия, но при этом уничтожить ХАМАС и и подчинить себе сектор Газа, то на место прошлых боевиков могут прийти другие. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что военнослужащие руководствуются несколькими способами, которые помогут добиться выполнения данной задачи. Нетаньяху добавил, что поставленная цель будет достигнута.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Екатерина Коршунова