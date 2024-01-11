Представитель ЮАР: Израиль проводит в отношении палестинцев политику апартеида

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В Международном суде ООН 11 и 12 января проходят слушания по иску ЮАР к Израилю, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Представитель Южноафриканской республики Висумузи Мадонсела заявил, что еврейское государство проводит в отношении палестинцев политику апартеида.
Висумузи Мадонсела отметил также, что израильская сторона с 1948 года постоянно и систематически перемещает и разделяет палестинский народ, умышленно отказывая ему в праве на самоопределение, установленном ООН и международными институтами.
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