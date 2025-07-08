Нетаньяху предложил кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира

08 июля 2025, 02:53

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что предложил кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Fox News.







«Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», — передает телеканал слова израильского премьера.