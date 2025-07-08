Нетаньяху предложил кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что предложил кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Fox News.
«Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», — передает телеканал слова израильского премьера.
Как отметил Нетаньяху, Трамп должен стать лауреатом премии за продвижение мира на международной арене. Здесь премьер имеет в виду участие президента в нормализации отношений на Ближнем Востоке.
Напомним, что кандидатуру Трампа на получение премии ранее предлагал Пакистан. Страна отметила роль Трампа в урегулировании конфликта с Индией.