В США обескуражены, что Трампу не удалось надавить на Путина во время разговора

07 июля 2025, 21:46

Sohu: Путин обескуражил США неожиданным поведением при разговоре с Трампом

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обескуражил США своим неожиданным поведением во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Sohu, ссылаясь на мнение китайских аналитиков.