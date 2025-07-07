В США обескуражены, что Трампу не удалось надавить на Путина во время разговора
Президент России Владимир Путин обескуражил США своим неожиданным поведением во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Sohu, ссылаясь на мнение китайских аналитиков.
Эксперты подчеркнули, что звонок глав государств завершился безрезультатно, поскольку американцы не оценили решимость российского президента.
Владимир Путин повёл себя вопреки всем ожиданиям американской стороны. Вашингтон явно не ожидал такой непоколебимости главы России, в результате чего США оказались обескуражены ситуацией и теперь не знают, какой стратегии им следует придерживаться.
Напомним, что в ходе телефонного разговора с Трампом 3 июля Путин заявил, что Россия не собирается отступать от своих целей по устранению первопричин конфликта на Украине. Вместе с тем он добавил, что Москва продолжает искать переговорное решение проблемы.
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