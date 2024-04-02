Нетаньяху признал удар Израиля по мирным людям в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.
Речь идет об ударе по автомобилю гуманитарной организации World Central Kitchen. Армия обороны Израиля выразила соболезнования пострадавшим и пообещала провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.
Нетаньяху сообщил, что «на войне такое бывает», но заверил, что израильская сторона намерена досконально расследовать данный инцидент.
При этом вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ высказали решительное осуждение подобным действиям и потребовали от мировой общественности дать соответсвующую правовую оценку ситуации.
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Нетаньяху сообщил, что «на войне такое бывает», но заверил, что израильская сторона намерена досконально расследовать данный инцидент.
«Мы находимся в контакте с правительствами и сделаем всё, чтобы подобное не повторилось», — заявил премьер.Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи.
При этом вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ высказали решительное осуждение подобным действиям и потребовали от мировой общественности дать соответсвующую правовую оценку ситуации.
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Мария Федоровцева