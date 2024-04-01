Россия решительно осуждает атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске

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Вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. В МИД РФ отреагировали на данный инцидент, информация размещена на официальном сайте ведомства.
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.
Дипломаты считают подобные агрессивные действия Израиля абсолютно недопустимыми и призывают мировое сообщество дать соответствующую правовую оценку этим действиям.
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«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями», — выразили солидарность иранским коллегам сотрудники российского дипведомства.
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Мария Федоровцева