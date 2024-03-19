В Израиле назвали единственный способ ликвидировать ХАМАС

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Израиль намерен провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, несмотря на разногласия с США по данному вопросу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это единственным способом ликвидировать палестинское движение ХАМАС.
При этом Нетаньяху добавил, что из уважения к президенту США Джо Байдену правительство Израиля готово рассмотреть идеи американской стороны по гуманитарной стороне вопроса, поскольку имеется заинтересованность в обеспечении организованной эвакуации мирного населения из Рафаха и оказания ему помощи.
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Анастасия Чинкова