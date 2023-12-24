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Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа

24 декабря 2023, 20:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, так как это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. Обращение Нетаньяху опубликовано в социальных сетях.

По словам израильского премьер-министра, данная операция займет время, однако Израиль готов бороться до конца. Нетаньяху отметил, что Израиль хочет добиться победы, ценой этой ​победы является жизнь военнослужащих.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым
Глава комитета ГД Харитонов назвал расширение границ США в Арктике недопустимым
24 декабря 2023, 20:56

Фото: iStock/kappaphoto

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов заявил, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению главы комитета, в первую очередь важно доказать «геологическую принадлежность данных территорий так, как в свое время это сделала наша страна». Харитонов подчеркнул, что в то время было собрано достаточное число доказательств принадлежности, к тому же российскую заявку на шельф рассматривала подкомиссия Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Со стороны США были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.

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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в связи с заявлением РАФС
24 декабря 2023, 20:03

Фото: iStock/Rainer Puster

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране в связи с итоговым заявлением участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая прошла в среду в Марракеше.
Отмечается, что временному поверенному вручили ноту протеста, так как в заявлении форума затрагивался вопрос принадлежности 3 островов в Персидском заливе, являющихся предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Российские министры заявили о поддержке всех мирных усилий по достижению мирных решений об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

В ведомстве подчеркнули, что поверенному РФ напомнили о «необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности».

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#оон
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#иран
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В Минобороны Британии заявили об угрозе всему миру в случае победы РФ на Украине
Министр обороны Британии Шаппс: Запад не может проиграть в войне Украины с РФ
24 декабря 2023, 19:02

Фото: iStock/nevenmn

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен поддерживать Украину в борьбе с Россией, невзирая на издержки. Об этом сообщает The Sunday Times.
По этой причине Шаппс призвал союзников Британии увеличить военные бюджеты. Он отметил, что не существует цены, «которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра».

Министр заключил, что процветание государств будет невозможно, если экономить на оборонных потребностях.

Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.

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США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана
Канаани: США препятствуют прекращению огня в секторе Газа, связав руки ООН
24 декабря 2023, 16:44

Фото: iStock/Ruma Aktar

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что США препятствуют установлению режима прекращения огня в Газе, «связав руки» международному сообществу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Канаани, Израиль продолжит военные действия против палестинцев в Газе, ведь даже ООН не могут ничего с этим поделать. Он отметил, что Иран с первых дней конфликта в секторе Газа находится в тесном контакте с властями Катара по аспекту установления режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, которые погибли с начала эскалации конфликта в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысяч. Более 54 тысяч человек пострадали.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#военные
#оон
#иран
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«Новые люди» единогласно выдвинули Даванкова кандидатом в президенты РФ
24 декабря 2023, 16:30

Фото: iStock/mapo

Съезд «Новых людей» принял единогласное решение выдвинуть кандидатом от партии на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее кандидатуру Даванкова уже предлагали съезду центральным советом партии.

Напомним, партией «Новые люди» и Партией роста подписано соглашение об объединений. Документ об юридическом объединении подписан лидерами Алексеем Нечаевым и Борисом Титовым. Нечаев подчеркнул, что после этого выдвинули единого кандидата на выборы президента России 2024 года.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Онлайн-голосование будет доступно жителям 29 регионов России, в том числе, Республики Крым, Севастополя и Москвы.

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«Новые люди» и Партия роста решили объединиться
24 декабря 2023, 15:35

Фото: istockphoto/dikushin

Партией «Новые люди» и Партией роста подписано соглашение об объединений.
Документ об юридическом объединении подписан лидерами Алексеем Нечаевым и Борисом Титовым. Об этом проинформировали в пресс-службе партии «Новые люди».

По словам Нечаева, после объединения партии выдвинут единого кандидата на выборы президента России 2024 года.

Ранее, в июне 2023 года, «Новые люди» и Партия роста решили заключить союз для совместного участия в региональных выборах.

Сообщалось, что Григорий Явлинский не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

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#политика
#партия
#россия
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Санду призывает инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС
24 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto/Nabil Kamara

Президент Молдавии Майя Санду призывает парламент организовать референдум.
По её мнению, у граждан должна быть возможность высказать свою позицию по поводу вступления республики в Европейский союз. Также Санду объявила, что будет баллотироваться на новый срок.

«Нам ещё предстоит предпринять важные шаги - я готова продолжать»,-заявила Майя Санду.
Парламент, по её словам, может инициировать организацию референдума уже следующей осенью. Она отметила, что голос граждан будет решающим в этом вопросе.

14 декабря саммит Евросоюза решил начать переговоры о будущем членстве в ЕС Украины и Молдавии.

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RS: Запад сможет договориться с РФ, если откажется от позиции силы
24 декабря 2023, 13:40

Фото: istockphoto/ciud

Западу необходимо перестать пытаться разговаривать с РФ с позиции силы. В противном случае существует риск повторить ошибки прошлого.
Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft.

«Следует помнить историю и не пытаться говорить, чтобы унизить и подавить, со страной, во избежание зарождения конфликта», —отмечает автор статьи.
По мнению журналиста, по мере продолжения конфликта Запад устал помогать Киеву, а кандидат в президенты Дональд Трамп, если будет переизбран, обещает завершить конфликт за один день.

При этом президент Украины Владимир Зеленский придерживается непримиримой позицию. Его не пугает тот факт, что время не на стороне Киева. А украинское контрнаступление пошло не по плану и завершилось не так, как ожидалось. Украина находится в зависимости от помощи Запада, и никто не поручится, насколько прочны эти обязательства, сообщает издание.

Запад допустил ошибку, когда пытался общаться с Россией с позиции силы. К прочному миру и стабильности может привести только искренняя попытка создать глобальный баланс сил, учитывающий реалии современного мира, заметил автор.

В Кремле отмечали, что никогда не отказывались от диалога с Украиной. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока нет никаких предпосылок для этого. По словам Пескова, ситуация перейдёт в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, а все российские требования хорошо известны.

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#политика
#россия
#сша
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Путин откровенно высказался о военных
Путин: только в армии России не забывают о боевых товарищах
24 декабря 2023, 13:03

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин во время общения с военнослужащими, награжденными звездами Героя России, обратил внимание на просьбу одного из солдат наградить своего командира. Видео доступно в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам российского лидера, это поступок настоящего мужчины, который не забывает о своих боевых товарищах. Отмечается, что военнослужащий не был в курсе того, что а тот момент весь экипаж уже был представлен к наградам. Глава государства отдельно обратил на это внимание.

Путин отметил, что такое характерно только для нашей страны, когда все солдаты помнят друг о друге. Президент РФ добавил, что военный не попросил себе денежных средств или путевку, а только танк для армии и награду для командира.

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