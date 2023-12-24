Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, так как это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. Обращение Нетаньяху опубликовано в социальных сетях.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова