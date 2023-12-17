Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе

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Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что разногласия между сторонами сохраняются по поводу деталей сделки.
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не исключает возобновления диалога об обмене захваченных заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, с возможностью поэтапного выполнения договоренностей.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не исключает возобновления диалога об обмене захваченных заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, с возможностью поэтапного выполнения договоренностей.
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Екатерина Коршунова