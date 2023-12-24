Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысяч

Фото: iStock/tiero
Число жителей сектора Газа, которые погибли с начала эскалации конфликта в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысяч. Об этом сообщил Минздрав анклава.
По информации ведомства, более 54 тысяч человек пострадали.
Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, погибших в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
ХАМАС: бойцы движения убили за трое суток 25 израильских солдат
Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч
Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, погибших в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч.
Читайте также:
ХАМАС: бойцы движения убили за трое суток 25 израильских солдат
Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч
Екатерина Коршунова