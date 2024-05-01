NI: «Адмирал Головко» отвечает всем требованиям для современных военных судов

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Недавно вошедший в состав Военно-морского флота (ВМФ) России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе все требования, предъявляемые к современным военным кораблям. Об этом заявил военный эксперт Петер Сучиу.
В своей статье для американского журнала The National Interest он отнёс российский корабль к новому поколению многоцелевых фрегатов, уточнив, что вывод на боевое дежурство этого судна знаменует собой важный шаг в сторону использования продвинутых ракетных платформ.
Сучиу подчеркнул, что такие корабли способны выполнять самый широкий спектр задач, в числе которых противолодочная оборона, эскортирование более крупных кораблей, например, авианосцев, а также нанесение ударов по территории противника. На вооружении корабля состоят крылатые ракеты «Калибр», противокорабельная система «Оникс», а также новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Фрегаты, подобные «Адмиралу Головко», становятся мощными плавучими носителями ракет, отражающими новые вызовы и требования к современным боевым действиям на море, заключил эксперт.
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Сучиу подчеркнул, что такие корабли способны выполнять самый широкий спектр задач, в числе которых противолодочная оборона, эскортирование более крупных кораблей, например, авианосцев, а также нанесение ударов по территории противника. На вооружении корабля состоят крылатые ракеты «Калибр», противокорабельная система «Оникс», а также новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Фрегаты, подобные «Адмиралу Головко», становятся мощными плавучими носителями ракет, отражающими новые вызовы и требования к современным боевым действиям на море, заключил эксперт.
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Александр Бойцов