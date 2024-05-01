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NI: «Адмирал Головко» отвечает всем требованиям для современных военных судов

01 мая 2024, 13:28
Фото: istockphoto/NickolayV

Фото: istockphoto/NickolayV

Недавно вошедший в состав Военно-морского флота (ВМФ) России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе все требования, предъявляемые к современным военным кораблям. Об этом заявил военный эксперт Петер Сучиу.
В своей статье для американского журнала The National Interest он отнёс российский корабль к новому поколению многоцелевых фрегатов, уточнив, что вывод на боевое дежурство этого судна знаменует собой важный шаг в сторону использования продвинутых ракетных платформ.

Сучиу подчеркнул, что такие корабли способны выполнять самый широкий спектр задач, в числе которых противолодочная оборона, эскортирование более крупных кораблей, например, авианосцев, а также нанесение ударов по территории противника. На вооружении корабля состоят крылатые ракеты «Калибр», противокорабельная система «Оникс», а также новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».



Фрегаты, подобные «Адмиралу Головко», становятся мощными плавучими носителями ракет, отражающими новые вызовы и требования к современным боевым действиям на море, заключил эксперт.

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#эксперт
#море
#корабль
#оборона
#ракеты
Проект закона США о запрете импорта урана из РФ назвали пиаром
Эксперт Уваров: законопроект США о запрете импорта урана из РФ — пиар
01 мая 2024, 14:09

Фото: istock / vchal

Проект закона о запрете на импорт урана из РФ, носит характер пиара, пишет РИА Новости.
Такое мнение выразил главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Сам законопроект он назвал документом, который написан по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». По мнению Уварова, он позволит США до 2028 года закупать уран в том же объеме, что и раньше.

Законопроект о запрете импорта российского урана был одобрен американским Сенатом в ночь на 1 мая. Согласно документу, власти страны могут продолжать закупки до января 2028 года.

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#сша
#россия
#законопроект
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Депутаты подрались в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах
01 мая 2024, 13:19

Фото: iStock/Diana Muminova

Закон об иностранных агентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии.
Об этом пишет Telegram-канал NEWSGEORGIA. Перед началом заседания в парламенте страны, где должны были обсудить проект закона об иноагентах, произошла драка. Конфликт разгорелся между депутатами от оппозиции и правящего большинства.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал «Мтавари Архи», перепалка началась с обвинения со стороны оппозиции в адрес правящей партии по поводу действий спецназа. Из-за них, по данным оппозиции, пострадал глава политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Как отмечается в материале, эти обвинения вызвали у представителей «Грузинской мечты», поддержавших силовые ведомства, недовольство. В результате словесный конфликт перерос в драку.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
#драка
#депутаты
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В ФРГ сожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия Киеву
01 мая 2024, 12:53

Фото: istockphoto/picturesd

В Германии левые радикалы сожгли летний домик главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Они связали свою акцию с поставками компанией оружия Украине.
Об этом в среду, 1 мая, сообщило немецкое издание Bild. Сообщается, что через несколько часов после поджога радикалы опубликовали на платформе Indymedia послание, в котором взяли на себя ответственность за происшедшее. Они отметили, что концерн наживается на украинском конфликте, на предприятии есть некоторые старые виды оружия, которые теперь можно продать Киеву.

«Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — приводит слова радикалов издание.

В конце письма они также потребовали свободу для арестованной ранее участнице левацкой террористической группировки «Фракция Красной армии» ( (RAF, Rote Armee Fraktion) Даниэлы Клетте. Расследованием инцидента занимается отдел полиции, специализирующийся на вопросах госбезопасности.

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#письма
#послание
#германия
#украина
#оружие
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«У нас есть все»: Медведев оценил готовность РФ к победе
01 мая 2024, 12:15

Фото: iStock/vicnt

У РФ есть технологический потенциал, рабочий опыт, передовое и все нужное для победы.
Такое мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал в соцсети «ВКонтакте». По его словам, также у РФ есть стойкость, сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели.

Он подчеркнул, что Россия выпускает оружие «не вместо, а вместе» со всем, что необходимо для благополучия населения. При этом производимое в стране вооружение Медведев назвал грозным.

Ранее Медведев заявил, что ответ на конфискацию активов РФ будет асимметричным. Главная причина — отсутствие в стране значимого числа американского имущества.

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#дмитрий медведев
#россия
#победа
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Маск оценил отказ Украины и Запада от сделки с Россией в Турции
01 мая 2024, 11:39

Фото: IStock/ciud

Украине и Западу следовало согласиться на сделку с Россией в Турции, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Так предприниматель прокомментировал в соцсети X пост американского миллиардера Дэвида Сакса. Тот заявил, что конфликт между Россией и Украиной мог закончиться в 2022 году на переговорах в Стамбуле.

По его мнению, Киев имел шансы сохранить свою территорию при условии согласия на нейтралитет.

Как отметил Маск, теперь администрация Штатов делает вид, что ее «давняя» позиция — это урегулирование путем переговоров. Однако на самом деле они сами отказались от этой сделки.

Также из-за помощи Украине США сами испытали резкий дефицит боеприпасов, добавил он.

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#россия
#украина
#илон маск
#европа
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Депутат Шеремет: США из страха не хотят признать уничтожение ATACMS над Крымом
01 мая 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru

Депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом тот факт, что США не хотят признавать уничтожение российскими системами ПВО ракет ATACMS над Крымом.
По словам парламентария, весь мир увидел, что хвалёная военная мощь Запада на деле сильно отличается от того, что показывают их пропагандистские ролики, поэтому Вашингтон и не желает признавать очевидное. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби просто побоялся признать эффективность российской ПВО против американских ракет, сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, Вашингтон сейчас должен волновать другой вопрос. А именно: сумеют ли американцы адаптироваться к новому эффективному российскому оружию, которое закупают у РФ третьи страны после того, как оно наилучшим образом зарекомендовало себя в зоне спецоперации.

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#сша
#страны
#мир
#новости
#рф
#пво
#ракета
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В МИД Польши раскритиковали заявление Дуды о размещении ядерного оружия
01 мая 2024, 11:20

Фото: iStock/macky_ch

В польском МИД раскритиковали заявление президента Анджея Дуды о размещении в стране ядерного оружия стран НАТО, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее Дуда заявил, что Польша уже 25 лет находится в составе Североатлантического альянса. В настоящий момент никаких решений о размещении в стране ядерного оружия НАТО не принято, однако, Польша к таким дискуссиям открыта.

После этого в польском МИД заявили, что подобные слова Дуды вызвали негативную реакцию в странах НАТО. Премьер-министр страны Дональд Туск подчеркнул, что желает, чтобы Польша оставалась в безопасности.

В ответ на это Дуда решил выступить с нападками в сторону России и заявил, что власти РФ могли разместить ядерное оружие в Калининградской области.

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#польша
#ядерное оружие
#нато
#мид
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«Популярнее всех вместе взятых»: В США признали статус Путина перед западными политиками
Джонсон: Запад недооценил популярность президента РФ Владимира Путина
01 мая 2024, 10:57

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин является самым популярным мировым политиком, с таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для Dialogue Works.
«Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых», — прокомментировал ситуацию Джонсон.

Американский эксперт также подчеркнул, что Запад сильно просчитался, решив, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от Владимира Путина.

Западные политики абсолютно оторваны от реальности, если не могут признать статус и популярность главы российского государства, заключил бывший аналитик ЦРУ.

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#владимир путин
#сша
#россия
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Медведев поздравил россиян с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
01 мая 2024, 10:55

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с праздником 1 Мая. Для этого он использовал плакат советской эпохи, на котором одетого в нацистскую форму Зеленского сносит снарядами, отлетающими под ударами молота рабочего.
«Каждый удар молота — удар по врагу!» — гласит надпись под изображением. После своего креативного поздравления Медведев, который является первым заместителем главы военно-промышленной комиссии и уделяет особое внимание производству вооружений, отметил, что у России есть всё необходимое для победы в спецоперации — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели.

Фото: телеграм-канал Медведева

Политик также добавил, что российские предприятия сегодня выпускают грозное оружие, перед которым «трепещут враги». Кроме того, по его словам, страна производит всё необходимое для комфортной жизни людей.

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#оружие
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#предприятия
#медведев
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