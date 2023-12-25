Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин разрешил поднять флаг на кораблях «Адмирал Головко» и «Наро-Фоминск», об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 25 декабря Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы посетить судостроительный завод «Северная верфь». Там он принял участие в церемонии поднятия на фрегате «Адмирал Головко». Церемония поднятия главного государственного символа на корабле «Наро-Фоминск» прошла по видеосвязи.
Таким образом, президент официально дал старт принятию кораблей в состав Военно-морского флота Российской Федерации.
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Таким образом, президент официально дал старт принятию кораблей в состав Военно-морского флота Российской Федерации.
«Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения», — сказал российский лидер во время церемонии.
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Евгения Парфентьева