Новый ракетный фрегат «Адмирал Головко» прибыл на постоянную базу в Североморске

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Построенный на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге ракетный фрегат «Адмирал Головко» прибыл к месту постоянного базирования в Североморске. На главной базе Северного флота корабль встретили с традиционными почестями.
На торжественном митинге, посвящённом прибытию боевого судна, выступил командующий Северным флотом, Герой России Александр Моисеев. Он напомнил, что флаг был поднят на фрегате 25 декабря при участии президента РФ Владимира Путина, и с тех пор начался славный путь корабля, передает ГТРК «Мурман».
Александр Моисеев пожелал экипажу здоровья, кораблю – счастливого плавания и традиционные морские «семь футов под килем». Также командующий Северным флотом по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.
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«Именно такие корабли служат России там, где им следует быть – в оперативно важных районах Мирового океана», – заявил Александр Моисеев.
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Александр Бойцов