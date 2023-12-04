СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве

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Проект пока еще не согласованных выводов саммита ЕС, который должен пройти 14-15 декабря, содержит решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Ранее представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Отмечается, что в Комиссии уверены, что Украина выполнила практически все требования, которые необходимы для начала переговоров.
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Екатерина Коршунова