«Никакая не Украина»: Медведев оценил идею принять страну в НАТО без Крыма и Донбасса

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Западные идеи о принятии Украины в НАТО без Крыма и Донбасса означают, что Европа уже не считает эти территории украинскими. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам политика, такой настрой западных стран – это хорошо, однако важно продолжать путь. Необходимо признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически все остальные территории страны – «никакая не Украина».
Следом за этим Медведев предлагает сделать ещё три шага для того, чтобы признать очевидное: Зеленский, который не желает участвовать в выборах не является президентом – он узурпатор, «украинский язык – не язык, а суржик», а сама Украина – это не страна, а «искусственно собранные территории».
Таким образом, по словам Медведева, в НАТО больше нечего принимать. Исключением могут быть лишь некоторые населённые пункты Львовской области.
Кроме того, Медведев предложил расширить критерии членства в НАТО и принять в альянс Израиль, Палестину и Афганистан, чтобы на Ближнем Востоке воцарилась «просвещённая демократия на англосаксонский манер».
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Следом за этим Медведев предлагает сделать ещё три шага для того, чтобы признать очевидное: Зеленский, который не желает участвовать в выборах не является президентом – он узурпатор, «украинский язык – не язык, а суржик», а сама Украина – это не страна, а «искусственно собранные территории».
Кроме того, Медведев предложил расширить критерии членства в НАТО и принять в альянс Израиль, Палестину и Афганистан, чтобы на Ближнем Востоке воцарилась «просвещённая демократия на англосаксонский манер».
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Анастасия Чинкова