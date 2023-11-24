Новая группа эвакуированных из Газы вернулась в Россию

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Самолет МЧС России, доставивший новую группу россиян из сектора Газа, успешно приземлился в аэропорту Домодедово.
По информации РИА Новости, ведомство сообщило о возвращении 103 граждан и членов их семей, среди которых было 47 детей.
Приземление произошло в 0:38 по московскому времени.
На данный момент эвакуированные граждане находятся в зоне таможенного контроля, где с ними работают медики и волонтеры.
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Приземление произошло в 0:38 по московскому времени.
На данный момент эвакуированные граждане находятся в зоне таможенного контроля, где с ними работают медики и волонтеры.
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Артем Кузьмин