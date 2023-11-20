Очередную группу эвакуированных из Газы россиян доставили на родину

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Группа из 117 граждан России, которых эвакуировали из сектора Газа, успешно приземлилась на родине. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Специальный рейс Ил-76, отправившийся из Каира, приземлился в аэропорту Домодедово.
Часть людей направилась к своим родственникам, а остальные были переведены в временные точки размещения в Клине и Волоколамске под Москвой, где им обеспечили все условия для комфортного пребывания. Сотрудники психологической службы МЧС России предоставляют помощь эвакуированным.
С момента начала гуманитарной миссии уже 525 человек были доставлены в Россию из Каира.
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Часть людей направилась к своим родственникам, а остальные были переведены в временные точки размещения в Клине и Волоколамске под Москвой, где им обеспечили все условия для комфортного пребывания. Сотрудники психологической службы МЧС России предоставляют помощь эвакуированным.
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Артем Кузьмин