Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 реформах экономики

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Аргентинский президент Хавьер Милей подписал указ, включающий более 300 реформ, направленных на либерализацию национальной экономики, передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что основная цель этих реформ — начать процесс реструктуризации Аргентины, восстановить свободу и устранить множество препятствий, замедляющих экономический рост страны.
Среди мер, на которые делается акцент, Милей назвал приватизацию, открытие экспорта и отказ от ценового регулирования.
Однако президент отметил, что эти изменения — лишь начало пути. Он заявил о скором созыве чрезвычайного заседания парламента, на котором будут представлены значительные пакеты экономических законопроектов.
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Среди мер, на которые делается акцент, Милей назвал приватизацию, открытие экспорта и отказ от ценового регулирования.
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Артем Кузьмин